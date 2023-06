Estudiaven junts, tenen la mateixa colla d’amics i ara han tret la segona millor nota de les PAU a la demarcació de Girona. Júlia Fita i Blai Higueras han quedat empatats amb un 9,7 als exàmens. Tots dos anaven a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Aquesta nit, asseguren que aniran a menjar una pizza a Empuriabrava per celebrar la revetlla tot i que afirmen que serà una celebració curta perquè alguns dels amics treballen i d’altres tenen compromisos.

Tot i així, Júlia Fita i Blai Higueras asseguren que “algun moment” trobaran per fer una festa i celebrar que són la segona millor nota de les PAU.

Ara, el següent pas serà matricular-se a la universitat, tot i que no tindran problemes per entrar a les carreres que volen fer. En el cas de Blai Higueras, vol estudiar Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions a la UPC. “No tindré gaires problemes per entrar”, ha reconegut el jove.

Júlia Fita té clar que vol fer Medicina però ara ha de decidit si vol estudiar a la Universitat de Girona o prefereix traslladar-se a Barcelona. Si bé la nota no serà cap escull per entrar, ha de valorar en quina de les universitats es matricula.

Sorpresos per la nota

Els dos altempordanesos s’han mostrat sorpresos de ser la segona nota més alta de la demarcació. “Sabíem que havia anat bé però no ens esperàvem aquesta nota”, ha explicat a l’ACN Júlia Fita. Per la seva banda, Blai Higueras tampoc s’esperava aquesta nota tot i que després de veure les correccions sabia que el resultat seria bo. “Mai acabes de recordar del tot si en una pregunta vas posar una cosa o l’altra i això et fa despistar”, explica el jove.

