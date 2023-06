Daniel Prados i Xavier Vallejo, professors del cicle formatiu d’Informàtica de l’Institut Cendrassos, han guanyat el premi ImpulsFP de la província de Girona en la categoria d’Excel·lència en la tasca docent, pel canvi metodològic que han aplicat al segon curs del CFGS de DAW (Desenvolupament d’Aplicacions Web) d'aquest centre educatiu figuerenc.

El projecte presentat és el projecte Cendrasoft, amb el que s’ha assolit de treballar per mòduls a fer tot el curs amb Aprenentatge Basat en Projectes o Repte.

Aquest projecte va néixer amb els objectius principals de facilitar un aprenentatge més significatiu de l’alumnat, utilitzar projectes realistes per desenvolupar les competències transversals del cicle i les soft-skills demanades per l’entorn productiu de l’institut, i engrescar l’alumnat en el procés d’aprenentatge, animant-los a prendre una actitud activa i conscient.

Per aconseguir aquests objectius s’ha organitzat el curs en sis projectes amb un nivell de dificultat creixent, sota el paraigua de “l’empresa de desenvolupament Cendrasoft”.

Entre els projectes desenvolupats per l’alumnat durant els dos últims cursos hi ha l'aplicació de gestió per l’Associació de Malalts d’Alzheimer i acompanyants, la web d’informació tutorial de l’institut, l'aplicació pel projecte TIC-TAC dels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l'ERP de gestió logística (un projecte desenvolupat amb la col·laboració de l’alumnat del cicle de Transport i Logística), l'aplicació de votació popular per la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d’Empordà, l'aplicació per gestionar cites prèvies i l'aplicació de gestió hotelera.

Des del l'institut expliquen que amb aquests projectes s'ha aconseguit tenir l'alumnat motivat al màxim, desenvolupar competències transversals i específiques, resultats excel·lents després d'un breu període de posada en marxa, potenciar els aprenentatges entre iguals, signficatiu i en equip i crear sinergies amb institucions i empreses de l'entorn. «El premi ens anima a continuar treballant amb metodologies actives i innovadores», afirmen des del centre.