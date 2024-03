Criteria, el braç inversor de la Fundació La Caixa, va obtenir l'any passat un benefici net consolidat de 1.910 milions d'euros el 2023, fet que suposa una alça del 59% respecte a l'exercici anterior. El resultat net recurrent es va situar en 2.190 milions d'euros, el 37% més gràcies a la bona evolució de les participades del grup, entre les quals, a més de CaixaBank, Naturgy, Cellnex o Telefónica, van aportar dividends en un nivell rècord, fins i tot 1.114 milions, dels quals es nodreix l'obra social, que aquest any arriba al seu torn a la cota sense precedents de 600 milions.

El 31 de desembre passat, el valor brut dels actius de Criteria va pujar a 26.528 milions d'euros, un8% més respecte al 2022. Del total, un 84% correspon a renda variable cotitzada, un 10% al negoci immobiliari i el 6% restant està en empreses no cotitzades, caixa i equivalents, i renda fixa i d'altres. Segons la hòlding, aquesta composició "mostra l'elevada liquiditat de la cartera, ja que els actius cotitzats i la caixa i equivalents representen en conjunt un 86% del total".

Durant l'exercici passat, el valor net dels actius es va enfortir un 12,4% fins a 22.095 milions d'euros, situant-se en màxims històrics, gràcies principalment al bon comportament tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació. Destaca l'evolució registrada per les cotitzacions de Grupo Financiero Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) i CaixaBank (+1,5%).

Dividends històrics

La hòlding, que fa unes setmanes va nomenar conseller delegat Àngel Simón, que es manté com a president no executiu d'Aigües de Barcelona, va registrar una forta generació de 'cash flow' operatiu (966 milions d'euros el 2023, davant de 725 milions el 2022 ). Això és així gràcies a l'ingrés per dividends que ha rebut de les participades durant l'exercici 2023, que se situa en 1.114 milions d'euros, amb una alça del 33,6%; xifra en màxims històrics i que alimenta l'obra social de la fundació. Destaquen especialment les remuneracions als accionistes de CaixaBank (558 milions d'euros) i Naturgy (388 milions d'euros), així com de Telefónica (42 milions d'euros), The Bank of East Àsia (32 milions d'euros) i els procedents de la cartera de diversificació (94 milions d'euros).

Isidre Fainé, que acaba de renovar per quatre anys més com a president de Criteria i que també lidera la Fundació La Caixa ha destacat la bona marxa de les principals participades “ha impulsat els dividends, cosa que permetrà que la Fundació La Caixa pugui comptar el 2024 amb un pressupost de 600 milions d'euros per a acció social, el més gran de la seva història”.

El consell d'administració de CriteriaCaixa ha encarregat al nou conseller delegat, l'elaboració d'un pla estratègic per al període 2025-2030 que sent les bases d'aquesta nova etapa, per impulsar la creació de valor a llarg termini per preservar i fer créixer el patrimoni de la Fundació, i blindar-ne l'obra social.

El resultat recurrent atribuït a la cartera bancària va assolir el 2023 els 1.756 milions d'euros, fet que suposa un increment del 58% respecte a l'exercici anterior. La millora del resultat es deu, principalment, al bon comportament dels resultats de CaixaBank i del Grup Financer Inbursa, que van aportar 1.509 i 154 milions d'euros, respectivament, al resultat del Grup CriteriaCaixa. Per la seva banda, el resultat de la cartera industrial i de serveis va pujar a 608 milions d'euros, un 11% més que el 2022. Dins d'aquesta cartera, el resultat net de Naturgy atribuït a CriteriaCaixa el 2023 va assolir els 530 milions d'euros, un 20% més respecte a lexercici anterior.

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està formada per participacions rellevants en companyies de primer nivell on Criteria duu a terme una gestió activa. El 31 de desembre del 2023, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,92%), Grup Financer Inbursa (9,10%), The Bank of East Àsia (19,19%), Naturgy (26,71%), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,55%). El valor de mercat d'aquesta cartera el 31 de desembre del 2023 és de 19.613 milions d'euros, amb una rendibilitat (incloent-hi dividends) del 14,3% durant l'exercici. El 2023, CriteriaCaixa ha fet inversions a Telefónica per import 81 milions d'euros i desinversions a CaixaBank per import de 100 milions d'euros.

75 empreses de 13 països

D'altra banda, CriteriaCaixa manté una cartera de diversificació que comprèn companyies de diferents geografies i sectors, prioritzant societats cotitzades que pertanyen a països OCDE (principalment europeus i nord-americans). Aquesta cartera comprèn actualment al voltant de 75 empreses de 13 països, la gran majoria grans companyies cotitzades, líders en els seus respectius sectors, i gairebé dos terços de les mateixes, amb capitalitzacions borsàries de més de 10.000 milions. El valor de mercat de la cartera al tancament de l'exercici va pujar a 2.515 milions d'euros, distribuïda en Consum discrecional (28%), Salut (15%), Consum no discrecional (14%), Materials i altres (13%), Tecnologia (12%), Infraestructures i serveis de comunicació (7%), Indústria (6%), Energia (3%) i Altres (2%). El 31 de desembre del 2023, l'import de la cartera de renda variable no cotitzada va pujar a 837 milions d'euros. Aquesta cartera inclou les participacions del 99,5% a Saba Infraestructures, el 15% d'Aigües de Barcelona i l'activitat de capital risc.

Per part seva, la cartera immobiliària del Grup CriteriaCaixa, gestionada a través d'InmoCaixa, va assolir un valor de 2.694 milions d'euros el 2023. Durant l'any, InmoCaixa va invertir 90 milions d'euros, principalment en el desenvolupament de noves promocions residencials (entre elles , la nova fase del resort d'alt standing (Infinitum) i d'oficines, entre les quals s'inclou el nou edifici Visionary Building a Madrid i la compra d'un edifici d'oficines a Alcobendas. D'altra banda, les vendes d'aquesta cartera van pujar a 135 milions d'euros el 2023, mentre que els ingressos per lloguers (residencial i oficines) van assolir els 52 milions d'euros a l'exercici. Al llarg del 2023, CriteriaCaixa ha continuat el camí de reducció de l'endeutament, fins a assolir els 4.433 milions d'euros (disminució de 489 milions d'euros a l'exercici). El 78% del deute brut té venciment a llarg termini i el cost mitjà s'ha situat en el 2,7%.