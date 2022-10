El govern espanyol ha autoritzat aquesta setmana Renfe a endeutar-se per dur a terme la compra de 69 trens de Rodalies i 32 Mitja Distància per destinar-los a la xarxa ferroviària de Catalunya al marge del contracte programa pendent d'acordar amb la Generalitat. La signatura d'un nou contracte entre l'operadora i la Generalitat era una condició indispensable per tirar endavant la compra, tal com ha deixat clar diversos cops el president de Renfe, Isaías Táboas. Ara, el govern espanyol dona llum verda a Renfe a incrementar el seu endeutament fins a un màxim de 879,3 MEUR per a l'adquisició del nou material prèvia autorització de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

L'autorització per a la compra dels nous trens consta enmig de la disposició addicional setena del reial decret 18/2022 de mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i contribució a la reducció del consum de gas natural publicat al BOE aquest dimecres. En el mateix RD, el govern espanyol argumenta aquest canvi d'escenari amb "urgència" per la necessitat de "garantir l'homogeneïtat en el dret a la mobilitat i el nivell de qualitat que es presta en tot el territori de l'Estat". "L'assumpció per part de l'Administració General de l'Estat del compromís d'anticipar els fons necessaris per a l'exercici de les corresponents opcions haurà de ser objecte de compensació amb les transferències que es facin a la Generalitat", afegeix el BOE. Fins ara, Renfe havia condicionat reiteradament l'entrega de nou material per a Rodalies a la signatura d'un contracte programa on quedessin reflectides les inversions per renovar els trens. En resposta a un d'aquests avisos de la companyia abans de l'estiu, l'aleshores vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, deixava clar que la Generalitat no negociaria un contracte programa amb l'empresa fins que l'Estat no aclarís si aprovarà un traspàs integral de Rodalies. El Pla de Rodalies, presentat a finals del 2020, inclou la compra de fins a 101 trens nous per a Catalunya. Fonts Renfe han explicat a l'ACN que l'autorització del Consell de Ministres per renovar els trens de Rodalies i Mitja Distància és una "gran notícia" i que, a més, "confirma l'aposta del govern espanyol pel reforç del transport públic". Està previst que en les properes setmanes l'operadora concreti amb els fabricants les noves comandes. Al març del 2021, Renfe va adjudicar a la planta d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda la fabricació de 152 trens per al servei de Rodalies de tot l'Estat, sense incloure Catalunya per la manca del contracte programa. Es tracta d'unitats de 100 metres de longitud, amb un 20% més de capacitat que els trens actuals i pensats per minimitzar el tems d'espera entre la pujada i baixada dels passatgers. A més, disposaran de connexió wifi, seran accessibles i tindran un apartat per a bicicletes i cotxets infantils. El contracte inclou també el manteniment dels combois durant els primers quinze anys. A banda, 59 unitats més es construiran a la planta valenciana d'Stadler. En total, Renfe va adjudicar la fabricació de les 211 unitats per valor de 2.445 milions d'euros.