La inflació va tancar el juny en un taxes interanual del 10,2%, la més elevada des d’abril de 1985, segons ha confirmat l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta evolució es va produir després d’una alça de l’1,9% respecte al mes anterior, en comptes de l’1,8% estimat inicialment.

Com a conseqüència d’aquesta evolució, que afecta els productes més essencials, el Govern ha anunciat noves mesures, entre les quals es troben dos impostos per dos anys per als beneficis extraordinaris de les companyies energètiques i per a les grans entitats financeres.

L’apartat de transports, que inclou els preus dels carburants, amb el 19,2%, és el que més va augmentar; seguit pels aliments i les begudes no alcohòliques, amb el 12,9%. En aquest apartat destaquen les fruites, els llegums i hortalisses, la carn, el pa, els cereals, la llet, el formatge i els ous.

A escala mensual, el creixement més gran es va produir en les fruites fresques, amb un augment de l’11% respecte al mes anterior. Respecte als increments en taxa interanual en productes de la cistella de la compra destaquen els olis i greixos, que al juny van baixar, però que se situen en el 37%.

Altres productes bàsics que superen els dígits interanualment són els ous (23,9%), la llet (20,4%), les fruites fresques (19,3%), els cereals i derivats (18,4%), la carn d’aviram (14,1%), el pa (12,9%), la carn de boví (13,1%) o la d’oví (11,2%), així com el peix fresc i congelat (10,7%).

Una altra variable amb un fort increment interanual és la del transport personal, amb el 19,7%, després d’encarir-se el 5% al juny respecte al maig. En tot cas, els carburants, en concret, sumen un augment de més del 40%. En concret, la gasolina se situa en una taxa de variació anual del 34,4% i el gasoil, del 42,7%.

A les portes de les vacances d’estiu també experimenten un important encariment els serveis relacionats amb el turisme i hostaleria, amb un augment mensual de l’1,8% i una taxa interanual del 7,6%. Però si es restringeix la recerca, a l’apartat concret d’hotels, hostals, pensions i serveis d’allotjament similars, la taxa interanual és del 45%.

L’INE va donar a conèixer fa uns dies la dada avançada, que va ser la que ha precipitat un nou paquet de mesures per part del Govern.

Les dades confirmen que l’augment del nivell general dels preus s’ha traslladat al conjunt de l’economia, com indica la inflació subjacent, la que exclou els elements més volàtils, com l’energia i els aliments no elaborats, situada en el 5,5%.

Aquesta evolució dels preus, que a la zona de l’euro s’ha situat al juny en el 8,6%, el nivell més elevat en 20 anys, és el que ha empès el Banc Central Europeu (BCE) a anunciar una primera pujada del preu del diner el dia 21, a la qual se sumarà una altra al setembre.