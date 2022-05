A ulls de Rosa Cañadas, el Cercle d’Economia ha perdut en els últims anys veu, vot i ambició. Tant és així que aquesta empresària, presidenta de la fundació Tanja i de Trea Capital Partners, ha decidit trencar una dinàmica que la institució mantenia des que va néixer i forçar les primeres eleccions per presidir l’organisme amb dos candidats. Així, si tot va segons el previst, Cañadas s’enfrontarà a Jaume Guardiola, i ho farà, segons ha avançat aquest dilluns, amb diversos objectius clars: «Recuperar i enfortir» la veu del Cercle, fer-ho des d’una òptica més transversal, deixar participar més el soci, influir a nivell europeu i convertir Barcelona en capital de referència de l’Europa mediterrània.

Fins que el procés no es posi oficialment en marxa, aquesta precandidata no donarà més informació sobre qui preveu que l’acompanyi en la junta, però d’entrada ha assegurat que és una llista que representarà «la transversalitat i empatia» que requereix el moment. En definitiva, ha dit, pluralitat d’orientacions professionals, de sensibilitats sociopolítiques i d’edats, i molt esment en la igualtat de gènere.

«Necessitem una junta que entengui el moment», ha argumentat Cañadas, que en el passat ha format part dels equips dels expresidents Antón Costas, Josep Piqué i Salvador Alemany. «Cal renunciar més que mai a fer les coses perquè sempre s’han fet així: ja no serveixen els estils i models del passat», ha afegit.

Però més enllà d’això, d’acord amb el seu discurs, l’obsessió d’aquesta precandidata és que el Cercle jugui el paper que li correspon en societat. «Hem de recuperar la veu del Cercle», ha manifestat l’empresària. «Ha de continuar liderant tots els debats en tot moment i ser una veu reconeguda», ha plantejat, posant com a exemple la falta de participació de la institució en el debat de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. «Hem de ser la veu de l’Europa mediterrània», ha ambicionat, assegurant que només registrant-se com a grup d’interès a Brussel·les l’organisme ja estaria un pas més a prop del lloc on es prenen les decisions al nivell de la Unió Europea.

Seu a Barcelona

En aquest sentit, Cañadas s’ha mostrat convençuda que tot això pot fer-se des de Barcelona. «No necessitem oficines a Brussel·les, tampoc a Madrid: tenir seu en altres ciutats és un disbarat per al Cercle», ha assegurat l’empresària. «Per influir a Espanya no fa falta tenir una seu a Madrid», ha insistit.

Igual que va defensar uns dies enrere el seu contrincant, Cañadas ha apressat també el Cercle a tenir més en compte el soci, a deixar-lo participar més en els debats i a la presa de decisions i fins i tot a organitzar dues reunions anuals en comptes d’una i que una sigui molt més exclusiva per als socis.

Quant al procés electoral, la precandidata s’ha mostrat confiada que la junta actual (que és qui ha proposat Guardiola com a futur president) sigui imparcial, tot i que ha criticat ja algunes parts del procés: per exemple que els estatuts no fossin prou explícits en «diversos temes» o que les eleccions es plantegessin per celebrar-se a finals de juliol, una data que podia desincentivar la participació. «Sí que crec que fa falta a partir d’ara canviar els estatuts», ha conclòs Cañadas.