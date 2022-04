El Govern celebra les dades d'atur del mes de març, que han baixat en 174 persones i s'han situat en el nivell més baix en aquest mes des del 2008, en un context d'inflació "desbocada", en ple conflicte bèl·lic a Ucraina i enmig d'una crisi i de subministraments. "El mercat de treball està resistint i es manté en la tendència positiva iniciada en els darrers mesos", ha dit el secretari de Treball de l'executiu, Enric Vinaixa. El Govern també ha celebrat el "canvi de tendència cap a una contractació de major qualitat" consolidada el mes de març, durant el qual el 37,1% dels contractes firmats són indefinits, un 11,2% dels quals fixos discontinus. Vinaixa ha atribuït a la reforma laboral aquest increment "record" de contractació indefinida.

"La consolidació de la reforma laboral comença a tenir els seus efectes pel que fa a la tipologia de contractació", ha comentat Vinaixa, que ha dit que és "evident" que la modificació de normativa laboral va tenir una afectació durant el gener i el febrer que s'ha accentuat al març.

"Podem assegurar que l'impacte en la contractació indefinida i en els fixos discontinus fan pensar que hi ha un canvi de tendència cap a una contractació de major qualitat", ha dit.

El mercat de treball resisteix

El març s'ha tancat amb el millor registre d'ocupació de la sèrie històrica, que comença el 1998. Els afiliats a la Seguretat Social fa un any que creixen cada mes en termes interanuals a Catalunya.

L'atur registrat a Catalunya baixa al març i cau en 174 persones, un 0,5% menys que al febrer, en un mes marcat per l'inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l'alt preu de l'energia. En total, hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball. En comparació amb el març del 2019, abans de l'arribada de la covid-19, a Catalunya hi ha gairebé més de 24.000 aturats menys.

Amb tot, ha avisat que cal estar "amatents" a la situació perquè la inflació o el conflicte bèl·lic generen "una incidència en el mercat de treball que s'ha d'anar vigilant". En aquest sentit, ha reiterat que l'afectació de l'alça de preus de l'energia és "generalitzada" a l'economia catalana, des dels petits micronegocis a la gran indústria intensiva i que sectors com l'agricultura o el transport estan notant molt l'increment de cost de carburants.

Creixen els aturats joves

Durant el mes de març els aturats menors de 25 anys van créixer un 2,6% persones respecte al febrer, però són un 42% menys que fa un any. Pel que fa als majors de 45 anys, continuen representant la majoria de desocupats, amb un 57,8% dels 371.486 aturats, però arrosseguen una lleugera disminució del 0,3% respecte al febrer i una intensa caiguda del 16,8% en un any.

Mecanisme RED

A tot Catalunya els afectats per ERTO s'han situat en 21.288 persones, 5.132 menys que al febrer (-19,4%), en l'últim mes d'aplicació dels expedients covid, que hauran de desactivar-se o transitar cap a les noves modalitats incloses a la reforma laboral.

De moment, el Govern no disposa de dades de com han anat els primers dies del mes d'abril pel que fa als ERTO però sí que ha constatat que han començat a entrar al Departament els primers expedients d'agències de viatges que s'acullen al mecanisme de flexibilitat sectorial RED, que permet suspendre la feina dels treballadors a canvi d'exoneracions de les quotes a la seguretat social.

Contractes d'obra i servei

Un altre dels canvis que s'ha de començar a notar a partir del mes d'abril és la caiguda de contractes d'obra i servei, que s'han eliminat de l'ordenament jurídic. Durant el març encara se'n podien signar i aquesta figura va registrar un descens poc significatiu a Catalunya. Així, en el mes de març es van firmar 42.352 contractes d'obra i servei, 2.400 menys que fa un any.