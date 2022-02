La directora de la Fundació dels Oficis, Meritxell Garrido, explica els projectes que la Fundació tira endavant per promoure i augmentar la formació dels joves en oficis i per a la promoció de la formació professional. Amb aquesta finalitat, se celebra el 24 i 25 de març la segona edició del Saló dels Oficis a Figueres.

La Fundació dels Oficis neix amb l’objectiu de promocionar els oficis a la comarca a través de la formació i vol donar valor als oficis i que aquests siguin una opció de futur per als joves de la comarca. Per oferir tota la informació necessària, s’està preparant la segona edició del Saló dels Oficis que es farà al Castell de Sant Ferran de Figueres els propers dies

Com neix i en què treballa la Fundació dels Oficis?

La Fundació els Oficis va néixer el 2007. Un grup d’empresaris de la comarca estava mancat de personal format en els oficis de tota la vida i van voler potenciar tot aquest apartat de formació. Van començar impulsant diferents projectes petits. Cap al 2015 es va veure la necessitat de preparar un projecte per demanar el cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment Electromecànic que s’està fent a les nostres instal·lacions, de l’escola-taller. El Monturiol no tenia prou espai a les seves instal·lacions, la Fundació va cedir aquest espai i el va adequar i habilitar perquè poguessin fer el cicle. Les instal·lacions de la Fundació disposen de maquinària, aules i recursos per poder impartir aquest cicle així com altres formacions especialitzades.

La Fundació ha anat creixent en projectes. Quins objectius té?

Ja fa un parell d’anys que va haver-hi canvis en el patronat. El senyor Conesa va passar a ser el president i jo vaig passar a ser la directora de la Fundació i vam pensar què més podíem fer, un cop ja vam tenir el cicle una mica consolidat, per anar creixent. Vam impulsar la Taula per a l’impuls de la Formació Professional a l’Alt Empordà. En aquesta taula hi ha representats l’Ajuntament, el Consell Comarcal, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, el Departament d’Ensenyament i nosaltres com a part més privada. El propòsit de la Taula és analitzar la situació de la Formació Professional a l’Alt Empordà i créixer de manera coordinada amb els centres i amb les empreses, en formació professional. El nostre objectiu és crear sinergies entre la part privada i pública i potenciar i positivitzar i donar valor a la formació professional i als oficis.

De quina manera ho esteu aconseguint?

A partir de la Taula vam impulsar l’any passat la primera edició del Saló dels Oficis que el que fa és ajuntar en un mateix espai tots els centres de la comarca que ofereixen formació professional i tots els alumnes de 4t d’ESO. A diferència d’altres salons que es fan jo crec que el tret diferencial nostre és que hi fem pujar empreses. L’any passat van venir unes 50 empreses i aquest any ja tenim cap a 80 empreses que col·laboren amb el Saló. D’aquesta manera els alumnes tenen la part formativa, però després també poden anar a les empreses i saber quines funcions hi ha per cada lloc de treball, quins llocs de treball poden cobrir, quina carrera professional tenen. La idea és que vegin que a través d’un cicle també poden tenir un futur professional igual o més vàlid que anar a la universitat.

Aquest any en quines dates es farà el Saló?

El Saló serà el 24 i el 25 de març al Castell de Sant Ferran com l’any passat. Assistiran uns 1.500 alumnes i també han confirmat assistència tots els instituts de la comarca i els alumnes de 4rt d’ESO. A diferència de l’edició passada, aquest any el dia 25 de les 3 a les 6 de la tarda, obrirem el Saló al públic en general perquè si hi ha famílies que volen venir a acompanyar els fills per veure les sortides professionals també ho podran fer i tindran a l’abast els instituts i les empreses per informar-se de les sortides de la formació professional. També cal destacar que hi haurà tallers i xerrades i serà una orientació molt dinàmica.

El fet de posar en contacte els joves amb les empreses és engrescador.

De vegades els centres tendeixen al fet que els que no vulguin batxillerat potser li ofereixen cicles i el que estem insistint als centres és que pugin tots els alumnes i que vegin tota la part empresarial, totes les oportunitats que hi ha a la comarca, tot el que podem arribar a fer, que vegin que poden fer enginyeria, però que poden passar per un cicle de grau mitjà i de grau superior per arribar a la universitat i tindran ja dos títols. Cal donar valor a la formació professional i que no sigui com la segona opció, sinó que pugui ser la primera i ben bona. És bo que s’expliqui als alumnes que hi ha empreses que valoren molt més la part tècnica.

Quins altres projectes esteu treballant?

Ara hem demanat el cicle formatiu de grau superior de Programació de la Producció en fabricació mecànica orientat al disseny mecànic. Com a Fundació estem especialitzats en el de mecànica industrial, però també en tota la promoció de tots els oficis que hi ha, de tots els cicles de la comarca i en potenciar les pràctiques amb empreses, la formació dual perquè també tinguin ganes de tenir alumnes. Volem que vegin que els alumnes han d’anar fent aquestes estades a les empreses perquè d’aquesta manera estàs invertint en futur, ja que tindràs més gent formada i preparada a la comarca. Després hi ha moltes empreses que es queden els nois i noies que han anat a fer pràctiques.

Quines són les línies de futur que us plantegeu?

També estem treballant en temes amb l’ajuntament de Figueres, per fer altres formacions per fer programes pels joves que han sortit del món escolar, per tornar-los a reenganxar d’alguna manera, a través de formacions industrials. Volem tirar endavant el projecte Singulars per a joves de garantia juvenil que ni estudien ni treballen. L’estem elaborant, però hi ha ganes, tant per part de l’ajuntament –que té el col·lectiu–, com per part nostra, que tenim l’espai de poder fer aquestes col·laboracions per als joves de la comarca. L’any passat també vam fer el programa Treball als barris amb un curs d’interpretació de plànols i soldadura i aquest any fem la segona edició el mes de maig.

Quines vies de finançament té la Fundació?

Des de la Fundació, tenim la figura dels membres col·laboradors, per tirar endavant els nostres projectes, sigui al saló dels oficis com tots els altres que estem obrint. El que estem fent és buscar empreses de la comarca que se sumin al projecte i que col·laborin amb nosaltres. La nostra idea és no dependre només de les institucions, sinó també poder tenir suport amb l’empresariat i el teixit comercial, perquè volem que aquest sigui un projecte de comarca.