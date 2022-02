La startup catalana Honext ha creat un nou material per a la construcció que s'ha fet completament a partir dels residus de la indústria paperera.

Així, es transforma el residu de fibra de cel·lulosa de les fàbriques de paper en uns taulons com els de fibra de fusta, però totalment neutres en emissions contaminants i 100% reciclables, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.

Es poden fer servir per a la construcció de parets i sostres, però també com a prestatges o decoració en espais corporatius i botigues que apostin per la sostenibilitat.

El director productor d'Honext, Pol Merino, ha assegurat que es tracta de l'"únic tauló creat 100% amb residus i sense resines, de manera que no s'afegeixen emissions de compostos volàtils i es garanteix la reciclabilitat".

Ara mateix té la primera fàbrica industrial pilot a Vacarisses (Barcelona), amb una capacitat de 14.000 taulons anuals, i l'objectiu és ampliar-la fins als 100.000 a finals del 2022.

Honext ha comptat amb el suport de l'Agència Catalana per a la Competitivitat de l'Empresa de la Conselleria, Acció, i per al seu finançament va obtenir 1,2 milions d'euros d'una ajuda europea.