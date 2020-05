Les asseguradores comencen a pagar les prestacions a sanitaris afectats per la covid-19

La patronal de les asseguradores Unespa ha anunciat aquest dilluns que les companyies han començat a pagar les prestacions a sanitaris que treballen en hospitals i residències de gent gran contra la covid-19 i que han hagut de ser ingressats després de ser infectats, o als seus familiars en cas que no hagin pogut superar el virus i hagin mort. Les prestacions han sorgit dels 38 milions d'euros aportats per 109 companyies, una iniciativa que segons la patronal té com a objectiu "reconèixer l'extraordinària tasca i l'esforç personal que aquests treballadors fan durant la pandèmia". Concretament, el capital assegurat en cas de mort per causa directa de la covid-19 puja a 30.000 euros per persona que percebran els seus beneficiaris.

El subsidi per hospitalització, mentrestant, comporta el pagament de 100 euros diaris al professional ingressat sempre que la seva estada sigui superior als tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. Per tant, es pagaments oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per setmana.

D'acord amb les estimacions, l'assegurança de vida i el subsidi per hospitalització dona cobertura a través d'aquest instrument a més de 700.000 persones a tot l'Estat. A més, es tracta, segons Unespa, de la majori pòlissa col·lectiva d'aquest tipus subscrita en la història de l'Estat per donar suport a qui es troben en la primera de lluita contra la Covid-19.