Només el 20% dels comerços i el 3% d'hostaleria han obert, segons ATA

Només el 20% del comerç al detall i el 3% dels establiments de l'hostaleria ha aixecat la persiana en el primer dia de la fase 0 de desconfinament, segons la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). En un comunicat, l'organització indica que l'impacte de l'inici del primer període de reactivació econòmica ha estat "escàs" en sectors com el comerç i l'hostaleria a l'Estat. En canvi, en establiments com les perruqueries el percentatge d'apertures ha arribat a la meitat del total. L'organització espera s'activin el 70% de perruqueries al llarg de la setmana. També preveuen que més comerços s'adaptin als protocols i puguin obrir fins al 40% de les botigues però no confien que el percentatge de l'hostaleria variï.

"El problema, com és habitual, és que la normativa s'ha donat a conèixer en diumenge i a última hora", ha dit Lorenzo Amor, president d'ATA. Segons l'associació, els autònoms que no disposen d'equips de protecció individual ni material necessari per protegir-se del coronavirus a ells mateixos i als seus clients no obriran.

"Molts autònoms estan avui adaptant els seus locals per obrir en els pròxims dies, altres ens han traslladat que esperaran al dia 11, i molts d'ells ens traslladen que davant la poca afluència d'aquestes setmanes no faran la inversió en material sanitari ara mateix, ja que el cost d'aquesta inversió pot ser molt superior al que facturaran durant la setmana", ha conclòs el president d'ATA.