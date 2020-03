L'ATA confirma que ja no queden pisos turístics oberts i demana ajornar les reserves en lloc de cancel·lar-les

L'Associació Turística Apartaments (ATA) de les comarques de Girona ha confirmat que ja no queden pisos oberts amb clients a la demarcació. Malgrat que el termini per fer efectiu el tancament acabava el 27 de març, l'entitat ha comprovat que ja no queden clients en cap dels habitatges que té registrats, ja que han anat marxant progressivament la darrera setmana. Des de l'ATA avalen la decisió presa pel govern espanyol de clausurar els pisos turístics com a mesura preventiva per evitar contagis pel coronavirus, i recorden que abans que s'aprovés el decret l'entitat ja havia recomanat tancar-los de manera "ordenada", malgrat que molts havien obert i ja tenien diverses reserves fetes per aquestes dates properes a la Setmana Santa.

En aquest sentit, des de l'ATA demanen que no es cancel·lin les reserves i que els clients apostin per ajornar-les. De fet, ofereixen mantenir els preus de temporada baixa encara que canviïn la data de l'estància pels mesos de juny, juliol o setembre. En aquest sentit, el president de l'ATA, Lluís Perera, afirma que aquesta és una manera de "poder garantir seguir donant feina als nostres treballadors un cop passi la situació actual i tot es normalitzi".

Perera ha explicat que ara "el més important" és col·laborar i atendre a l'emergència sanitària, i calculen que "si les coses es fan bé", puguin tornar a l'activitat el proper mes de maig. El president dels ATA també confia que el setembre serveixi per recuperar l'afectació que patirà el sector durant la Setmana Santa.

Cal recordar que el decret del govern espanyol preveu només l'obertura dels pisos per temes de seguretat, vigilància i manteniment, fins que s'acabi l'estat d'alarma.

Pel que fa a les repercussions econòmiques, l'associació encara no ha fet recompte de l'impacte de la crisi i reclama al Govern ajudes "directes, ràpides i que siguin efectives" per al sector, per tal que els establiments puguin disposar de més liquiditat per poder "remuntar la situació".