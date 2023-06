La música i l’humor es colaran dimecres vinent a la presó del Puig de les Basses de Figueres de la mà del festival El Patio. Aquesta iniciativa itinerant, impulsada per l’associació La Penyora Cultura, tornarà al centre penitenciari de Figueres per apropar la cultura als reclusos, un gest que «uneix art i voluntariat» per «omplir els espais que l’administració no omple», expliquen els seus impulsors, Consol Ribas i Lluís Llamas. Com és habitual, la quinzena d’artistes participants se sumen desinteressadament a la cita, «donant-ho tot en un bolo que no és igual a cap dels altres que faran mai», remarquen.

«El Patio és l’exemple de com la societat civil es pot infiltrar on fa falta, i a les presons la cultura en fa molta», continua Ribas. Per la seva banda, Llamas considera que «un gest d’humanitat a la presó, que és el que El Patio intenta aportar, per a algú que està tancat pot ser important i marcar-lo de per vida». A l’estil de Bollywood El festival, únic al país, ha portat des del 2006 espectacles de música, màgia, clown o dansa a presons com la de Girona, la Model de Barcelona, Quatre Camins o Wad-Ras, on l’any passat va poder reprendre l’activitat després de l’aturada forçosa provocada per la pandèmia. Cinc anys després de la seva darrera visita a Puig de les Basses, el festival de La Penyora Cultura hi torna per tercera vegada amb un elenc d’artistes que irromprà a la presó amb un número coral a l’estil de Bollywood. A partir d’aquí, debutants com la clown Julietta o la cantant Jenny i veterans en la història d’El Patio com el cantaor de flamenc Jordi Fornells o el grup El Cigarrito de Después, acostaran la música i les propostes circenses als presos i preses de Puig de les Basses. En aquesta edició del festival també hi participaran Àlex Meyer, Enya Pérez Fira i Ivan Soler (malabars); Ester Bertran i Aleix Cabarrocas (humor); el Balasch Grup amb Daura Mangara, Jenny i Marc Martí Balsach (ball i reggaeton).