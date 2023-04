La celebració de Sant Jordi diumenge a Portbou també va servir per presentar algunes de les darreres novetats entorn de la figura del filòsof Walter Benjamin, vinculat indestriablement al poble.

Entre aquestes, destaca l’insòlit àlbum il·lustrat Los procesos contra las brujas (Akal) amb el qual Benjamin deconstrueix l’estigma i la història maleïda de les bruixes per revelar, amb absolut respecte, com els homes han concebut i manipulat la història, les lleis, la política, la ciència, a filosofia, la religió i la moral per generar i difondre creences absurdes, insòlites i cruels que van derivar en terribles tortures contra les dones.

El llibre inclou les il·lustracions de Claudio Romo (Talcahuano, 1968) i s’inspiren en mons de ficció, bestiaris vegetals i gabinets de curiositats naturals col·leccionats per la burgesia entre els segles XVI i XVIII.