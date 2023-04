El grup de teatre de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà presenta públicament a la sala La Cate (Im)morals, una obra profunda i humorística. Els dotze joves que formen l’equip artístic actuaran dissabte a les vuit del vespre, i és una molt bona oportunitat per acudir-hi i ser partícips de les ganes i la voluntat que hi han destinat per aprendre a actuar, idear una obra de forma col·lectiva, autoexplorar-se i saber entendre’s.

L’Oficina Jove va començar a rebre a l’octubre els joves altempordanesos al taller teatral, en què la premissa bàsica era crear una obra des de zero i on la presa de decisions fos, en tot moment, col·lectiva. «La diversitat d’edats és un valor afegit, perquè tots tenen diferents maneres de veure i d’entendre el món, però han desenvolupat la capacitat de poder-ho posar en comú i aconseguir una idea col·lectiva on s’engloben les de cadascú», diu Aleix Serra, dinamitzador i informador juvenil de l’Oficina Jove. Els artistes tenen entre dotze i vint-i-dos anys, i no tots van apuntar-se moguts pel gust teatral. Tal com explica Serra, aquest és un taller gratuït en què s’han apuntat de forma totalment voluntària i tenir coneixement d’arts escèniques no és, ni de bon tros, un requisit. Des de la formació del grup a l’octubre, s’han reunit cada dissabte per desenvolupar la peça amb què aquest cap de setmana es podrà gaudir a Figueres.

Amb (Im)morals, el grup de teatre ha volgut explorar les seves inquietuds i habilitats a través dels personatges que interpreten. «Han volgut investigar com les decisions que es prenen cada dia dibuixen el nostre caràcter i ens defineixen com a bones i males persones», manifesta Serra. «Les decisions que han pres sobre allò que és bo i dolent va lligat a una moralitat, d’aquí el títol», afegeix. I és que, a través del teatre, els joves s’han aventurat a desprendre’s de les seves angoixes i fer una introspecció en la seva persona per poder crear un personatge que moltes vegades és totalment aliè a ells. «Cadascú ve amb la seva motxilla i més d’un s’emporta, a part de fer grup i una colla d’amics i aprendre a fer teatre, un seguit d’habilitats tan socials i comunicatives com el fet de poder perdre la vergonya», diu el dinamitzador de l’Oficina Jove.