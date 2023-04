El Festival Còmic va continuar aquest divendres amb un gran èxit de públic. La segona jornada del festival va col·locar les dones humoristes com a protagonistes i va acabar amb totes les entrades exhaurides. Es van oferir dos espectacles de pagament: Pongo, un espectacle d’improvisació de llarga durada amb Judit Martín i Mònica Ballesteros que es va ubicar a la sala La Cate de Figueres, i Las putas amas (de casa), amb Patricia Sornosa i Patricia Espejo, que es va oferir al nou espai Late Còmic del Casino Menestral Figuerenc.

A banda, també es va celebrar un taller de risoteràpia amb Rocío Martín al Parc Bosc de Figueres, en què van participar més de cinquanta persones. A més, l’espectacle itinerant En Campanya, de la companyia local Solucions Escèniques, va recórrer els carrers de la ciutat amb una sàtira política. Finalment, la Plaça Catalunya va acollir més de 400 persones de públic en la posada en escena de la Compagnie Zania, que va presentar el show Jamais en retraite.

Agenda de dissabte

El Festival Còmic de Figueres presentarà avui dissabte cinc noves propostes. El col·lectiu valencià de pallasses Bandada protagonitzarà dos actes: l’activitat Clown a Capella, amb els usuaris de l’Hospital de Figueres (11h), i l'espectacle On està Mercè?, a la Plaça Catalunya (18h). La companyia Pocacosa Teatre, amb Meritxell Yanes i Elena Martinell com a intèrprets, presentarà l'espectacle itinterant L’Ou a partir de les 12h. El show Càmping Caravaning Cubelles tindrà lloc a les 21h al Teatre El Jardí, amb els protagonistes del podcast El Soterrani (Oye Sherman, Josep Català, Manel Vidal i Marc Sarrats). Per acabar la tercera jornada, el duet d’humoristes Godai Garcia i Irene Minovas, seran els protagonistes de la proposta Humor de micro, al Casino Menestral a les 23h.