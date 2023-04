La Passió de Vila-sacra amplia, enguany, format i durada representant-se dins i fora de l’església parroquial i animant al públic a convertir-se en part activa, «com si fos el poble de Jerusalem cridant contra Jesús». També es presenta el cos d’armats de Sant Esteve de Vila-sacra integrat per vint-i-quatre persones i que no només donarà, a l’inici, l’entrada al públic al temple, sinó que després acompanyarà a Jesús en el camí del calvari i fins a la crucifixió davant de l’Ajuntament on hi haurà cadires pels assistents.

El director del muntatge, Jaume Amorós, explica que, fins ara, en fer-ho dins l’església quedaven molt limitats d’espai. Així, tots aquests canvis «ens permeten fer escenes molt més lluïdes». Així, han pogut ampliar alguns papers com el de la Verònica o el de Judes o donar text a altres personatges de pes com Maria Magdalena. La representació, que mou unes vuitanta-cinc persones i es fa aquest dissabte a les 7 de la tarda, s’organitza sota el paraigua de la nova associació Vila-sacra Activa’t, responsables també del pessebre vivent, i amb la voluntat de fer altres activitats al llarg de l’any. Amorós recorda que l’any passat van omplir i espera que enguany, amb totes aquestes novetats, es repeteixi l’èxit. Val a dir que, abans d’iniciar-se la representació, el grup d’armats, acompanyats de músics formats en una «escoleta» que han creat, farà una desfilada i seran ells els encarregats d’obrir les portes de l’església perquè el públic hi accedeixi. Els armats, que ha aprofitat molt material dels antics manaies de Figueres, també els esperaran fora fins que l’acció es traslladi a l’exterior. Aquesta nova versió de La Passió durarà uns setanta minuts. L’entrada serà taquilla inversa.