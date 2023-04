Ni el fort vent que bufava diumenge passat va poder tombar la primera de les tres representacions de La Passió de Sant Climent Sescebes. Hi havia moltes ganes d’estrenar per part de la seixantena de persones que conformen l’elenc dirigit, novament i després d’un parèntesi a la direcció, per Marc Sala. Enguany, però, no s’han introduït grans novetats, a excepció d’alguns retocs en alguna escena, tot esperant la propera edició quan es vol apostar per una proposta diferent, afegint un dia extra: una sessió golfa, més estripada i divertida del muntatge.

Marc Sala feia uns cinc anys que no dirigia La Passió, tot i que la vinculació l’ha mantingut sempre com a actor. «He tornat amb energia renovada», assegura. Això l’ha dut, enguany, a tenir molt en compte el gran nombre de dones que hi participen i a oferir-los papers d’apòstols i, per primer cop, de fariseus. «Si elles ho fan bé com a actrius, per què no poden fer-ho?», es pregunta Sala qui ha buscat, a escala interpretativa, «la naturalitat». De fet, aquest any La Passió viu un relleu actoral important, atraient gent que s’ha instal·lat a viure al poble, tot i que hi ha intèrprets d’arreu de la comarca. Entre els relleus destaca el de l’actor que interpreta a Jesús. Aquests moviments dins l’elenc han derivat en el muntatge alternatiu que veurà la llum l’any vinent, aquesta paròdia, «una versió molt més curta de La Passió», que es converteix en «una nova motivació que engresca als actors». Enguany, però, encara queden dues sessions: divendres i diumenge a les 6 de la tarda.