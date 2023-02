Fa dues dècades, una vintena d’amics, de Figueres i d’altres pobles de la comarca, que compartien l’afició pels jocs de taula i de rol van decidir constituir-se en associació per poder llogar i disposar legalment d’un local on trobar-se i jugar. Els darrers quinze anys els han passat discretament en un pis a tocar la plaça de l’Ajuntament, però, des de fa unes setmanes, s’han traslladat a uns baixos molt més amplis, que feia anys que estaven en desús, al carrer Sant Josep, 8, de Figueres. Aquest canvi d’emplaçament, sumat a l’obertura de comptes a les xarxes socials, els ha permès guanyar visibilitat, cosa que busquen ara per atraure nous socis. Així, tenen les portes obertes per a qui vulgui visitar-los, provar i, si vol, apuntar-s’hi i compartir la passió que ells encara mantenen viva. Hi ha quotes reduïdes per a nous socis.

La pedra de Nanorion, com es va batejar l’associació, gira al voltant de dues activitats: els jocs de taula i els jocs de rol. Els socis queden de forma regular tots els dimecres, a partir de les 7 de la tarda, i els dissabtes, a partir de les 5. En el cas dels jocs de taula, fan partides segons el nombre d’assistents, mentre que, en els jocs de rol, les partides ja es pacten amb temps. «Normalment, juguem amb jocs per a gent que ja té un cert rodatge, tot i que a vegades fem jocs d’entrada per a persones que no han jugat més enllà del Monopoly», comenten. Tot i això, sempre s’expliquen les regles perquè sempre entren jocs nous. En aquest sentit, l’associació es nodreix de jocs que van adquirint els mateixos socis, la qual cosa garanteix una renovació constant. Tot i això, en el nou local, que consta de tres espais preparats i totalment condicionats, disposen d’una petita ludoteca que s’alimenta de llibres i jocs adquirits amb el romanent de l’entitat o donats per socis que volen fer espai a casa. «Totes les quotes es reinverteixen en el local», asseguren. El nombre de socis de l’associació ha anat fluctuant amb els anys, però s’ha mantingut estable. Val a dir que aquells socis fundacionals, que aleshores es movien sobre la franja dels vint anys, ara ja superen la quarantena, quelcom que els ha animat a fer-se més visibles per atraure nous participants. Tenen a favor l’auge dels jocs de taula que els darrers anys segueix sent «una afició creixent» cosa que ho corrobora la producció ingent de nous jocs i per a tots els gustos, i l’existència de botigues especialitzades al territori. En el cas dels jocs de rol, la cosa ha quedat més restringida.