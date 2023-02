Marc Timón: «La il·lusió que transmet la música de Disney arriba a tothom»

De La sireneta a Frozen, passant per Pocahontas o El rei lleó, les bandes sonores més conegudes de Disney sonaran demà a l’Auditori de Girona, en format simfònic, de la mà de la Franz Schubert Filharmonia. Sota la batuta del castelloní Marc Timón, l’orquestra simfònica, una banda de música moderna i quatre cantants interpretaran alguns dels temes més populars de la factoria d’animació, una tria difícil, explica Timón, «perquè la història de Disney té autèntics himnes que han marcat generacions».

I és que el concert, que ja es va fer diumenge al Palau de la Música Catalana, «no és només els nens, perquè la il·lusió que transmet la música de Disney arriba a tothom».

«La música és un ingredient essencial de les pel·lícules, perquè Walt Disney va entendre des del principi que era important per al resultat final, i va treballar sempre amb grans compositors i orquestres», diu el director de Les millors BSO de Disney, que també és creador de música per al cinema.

Timón explica que al repertori han intentat posar-hi «totes les grans pel·lícules dels últims anys, per arribar a més d’una generació». «La meva som més de La bella i la bèstia i les generacions més joves venen a buscar Frozen i Coco», assenyala Timón, que detalla que el compositor més present al programa serà Alan Menken, «compositor insígnia» de Disney.

Un dels temes més antics que es podrà sentir demà a Girona serà l’Aprenent de bruixot, una peça simfònica clàssica que apareix a Fantasia, i la més actual, una composició pròpia del mateix Timón. Es tracta de Mickeymousing, una peça «amb sonoritats de mitjans del segle XX» que ret homenatge als grans compositors d’abans i que ha batejat amb el nom de la tècnica en què, en l’argot dels músics de cinema, es coneix la música que persegueix les accions dels personatges, com si la melodia corrés al mateix ritme que els dibuixos.

El repertori inclourà tant peces instrumentals com cançons per a solistes o alguns dels duets més cèlebres de l'univers Disney, com el d’Aladí. Els interpretaran Judith Tobella, soprano principal a Disney in concert; Nerea Rodríguez, la soprano que interpreta el primer himne de Princeses Disney i els tenors Manu Pilas i Germán de la Riva.