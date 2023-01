A la figuerenca María Mihali (2006) sempre li havia agradat cantar. Tenia una veu bonica, un timbre vocal especial. Així que els seus pares, als deu anys, van apuntar-la a classes de cant a l’escola de Mónica Lucena. Als tres mesos i després d’una preparació exprés va participar en La Voz Kids, arribant a les audicions a cegues, una experiència il·lusionant. Després ja guanyaria el concurs Efecte Tramuntana i viatjaria a Polònia amb tretze anys com a corista al costat de Melani a Eurovision Junior 2019 quedant en tercera posició i vivint una «experiència inoblidable». Ara, però, ella és la protagonista absoluta, ja que ha estat seleccionada com la representant d’Espanya a BravoEurovisión, on ja va actuar el 2020, que enguany es celebra el proper 12 de febrer en línia.

María Mehali ha viscut sis anys meteòrics. La Voz Kids va ser «el boom», tot i que amb deu anys «no podia assimilar massa bé què estava passant, em va aportar coneixements». Mónica Lucena, que va ser qui la va preparar per a aquella primera experiència, recorda encara els assaigs intensius en una habitació d’hotel a Madrid. «La María té una veu amb un gran potencial, és mezzosoprano, una veu que s’adapta a tots els estils», confirma Lucena. La gran vivència, però, va arribar amb Eurovision Junior i els vuit dies intensos a Polònia. «Va ser molt emocionant, una bogeria», assegura Mihali recordant-ho.

Enregistrat a MusicLan

Ara, a BravoEurovision, considerat el millor festival en línia inclòs dins la World Association of Festivals, el format no és presencial. D’entrada, María Mihali ja ha enregistrat en solitari la cançó que opta al concurs, i que es manté sota absolut secret, als estudis de MusicLan, a Avinyonet de Puigventós. El dia del concurs, en que el públic podrà participar votant als artistes que més els hi agradin, s’escoltaran els temes dels representants de la vintena de països que opten a guanyar-lo. Que el festival tingui format presencial no ha decebut a Mihali perquè «també m’ajuda a entendre millor com moure’m en aquest món de la música digital» sense obviar que és una plataforma per a ella. La cara negativa és no poder expressar-se dalt d’un escenari on ella se sent realment a gust.

La cançó amb la qual es presenta i que creu «sorprendrà» als oients, diu, s’adapta molt bé a la seva veu i li permet mostrar-ne «tot el potencial» que amaga, malgrat que no s’encasella en cap estil concret. «Me n’agraden molts de diferents, no en tinc cap de permanent, però el d’aquesta cançó realment em va molt bé», afirma. Entre les intèrprets que segueix destaca Rosalia, però allunyant-se de les seves peces més comercials. Mihali no escriu lletres de cançons, un repte, però, que diu voler emprendre ben aviat. «Vull exercitar aquest vessant també, i si m’arriba la inspiració, millor», conclou.

El suport de la família

Les classes de cant a l’escola, on actualment estudia cant modern i líric, l’han ajudat, admet, a dotar-se «d’una tècnica vocal» i a ser conscient de les possibilitats de la seva veu. També li agradaria iniciar aviat classes de piano per complementar-ho. «La María està fent una formació integral per ser artista, és el que jo faig amb les meves alumnes», reconeix Mónica Lucena qui ha portat a altres joves intèrprets per concursos internacionals. En el cas de Mihali, ella té clar que cantar és el que vol fer professionalment. És conscient de la dificultat d’aquest camí, però ara li ha sorgit la possibilitat de fer-ne un tros sumant-se a l’equip de l’orquestra Costa Brava. «Si t’esforces, poses ganes i fas el què t’agrada pots arribar», comenta. En aquesta aventura, María Mihali compta amb el suport i l’entusiasme absolut de la seva família qui li recorda sempre que «per tenir alguna cosa a la vida has de lluitar». Tot i això, ella no deixa de banda els estudis del cicle de Farmàcia i Parafarmàcia que està fent. «Vull veure si puc compaginar els dos mons, perquè tots dos m’agraden».