La cooperativa Agitart estrena aquest gener la segona temporada de Cafè Müller - Parlem de dansa, el podcast que vol donar visibilitat a aquesta disciplina artística en el seu vessant teòric i reflexiu a través dels nous suports tecnològics. Després de l’èxit de la primera temporada, l’entitat publicarà les properes setmanes deu nous capítols que inclouen eines per aprofundir en la dansa i les arts escèniques des de la reflexió i el pensament.

El cos de ballarina no existeix; Trenquem el mite; Dansa a l’espai públic; Dins i fora de la pantalla; o Moviment, humor i altres mogudes són alguns dels títols de les píndoles que s’emetran. La iniciativa compta principalment amb la participació de creadores nacionals i internacionals de prestigi, com Helena Bystrom, Anna Shallblod, Los Informalls, Sílvia Batet, Vero Cendoya o Núria Guiu Segarra. Els nous capítols i els de la primera temporada es poden escoltar a través de diverses plataformes, com Google Podcast, Apple Podcast o Spotify.

Els objectius principals de la iniciativa, dirigida i coordinada per Azucena Moya, és crear públic i interès per la dansa, donar a conèixer la dansa des d’un vessant reflexiu i analític, conèixer els i les creadores de les comarques gironines i en especial de l’Empordà, i generar sensibilitat per la dansa i les arts escèniques.