Amb motiu de la festa de Sant Martí, a l’Armentera, fa més de vint anys, van impulsar una iniciativa que ja ha esdevingut una tradició: la trencada d’olles. Tots els infants del poble, principalment alumnes d’infantil i de primària, l’esperen amb ganes, ja que ells mateixos hi participen no només trencant-les i gaudint d’aquest gest juganer sinó decorant les olles que, posteriorment, convertiran en fragments. Enguany repeteixen. Ho fan aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al carrer de l’Església, espai que ve a substituir la recentment remodelada plaça Catalunya, encara pendent de data d’inauguració.

Tal com explica la regidora Meritxell Ibarz, la trencada d’olles és un moment molt especial dins una festa major que, molts anys enrere, era la festa gran, però que, actualment, ha perdut pes, tot i que no contingut. En el cas de la trencada, hi ha moltes ganes perquè l’any passat, «a causa de les restriccions, no la vam poder fer». Enguany s’han encarregat una vuitantena d’olles, fetes de fang, a una empresa familiar d’artesans de Quart. Després que els infants es converteixen en «artistes» i les decorin, els organitzadors de la festa farceixen el seu interior de caramels i dues joguines. Les olles es pengen i els infants, amb un bastó i els ulls embenats per evitar veure res, han d’encertar-les per fer seu el botí. «És una activitat tradicional típica de Catalunya i l’equip de govern considera que això no s’ha de perdre», reconeix la regidora tot afegint que encara es referma més la idea «quan veus la il·lusió dels nens». De fet, molts dels infants cerquen la seva creació i sol·liciten trencar la seva. «Els fa gràcia veure la seva petjada», afirma Ibarz.

Nit Jove, dissabte

La festa, però, arrenca divendres, coincidint amb la diada de Sant Martí. Aquest dia està previst l’ofici solemne amb l’acompanyament de la b i, tot seguit, una audició de sardanes amb la mateixa formació. L’endemà dissabte, de les 4 a les 7 de la tarda, la Sala Nova s’omplirà de jocs de fusta gegants «d’ús lliure per a jugar amb amics, companys i família», una proposta que es programa en col·laboració amb l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola, i, a partir de les 11 la nit, es farà un concert amb el grup local Panxuts Beer Band i Els Perduts de Sant Esteve de les Roures. Aquesta Nit Jove, que es fa també a la Sala Nova, permet «seguir la tradició del km 0», explica Meritxell Ibarz qui admet que aquest criteri el miren de programar en totes les activitats que fan, tenint molt en compte la proximitat. Els organitzadors també tenen present el «programar per a totes les edats». Així, diumenge, darrer dia de la festa, s’ha inclòs un altre al·licient, ja que al matí, a partir de dos quarts de dotze del migdia, s’ha programat una altra ballada de sardanes, en aquesta ocasió a càrrec de la cobla Osona, a la plaça Catalunya.