El director del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, Josep Maria Joan i Rosa ha estat reconegut amb el Premi Nacional del Foment de la Creativitat en la Joguina, un guardó que el Ministeri de Cultura entrega per primer cop, malgrat haver estat creat fa onze anys. Va ser, de fet, el mateix Ajuntament de Figueres qui va presentar la candidatura de Josep Maria Joan, quelcom que ha satisfet plenament a l’homenatjat. «Rebre un premi és sempre una alegria per mi, per la Pilar (Casademont) i per tota la gent que treballem al museu», assegura convençut Joan.

El fundador del Museu del Joguet, Josep Maria Joan Rosa, guanya el Premi Nacional de la Creativitat en la Joguina Va ser el mateix ministre de Cultura, Miquel Iceta, qui va comunicar-li personalment la notícia. «Ell també estava molt content», admet Joan qui remarca el fet que el premi li hagi estat concedit «per unanimitat». «És el premi amb el nom més llarg que he rebut», recorda divertit. Dotat amb 30.000 euros, el director no dubta que part dels diners acabaran revertint, d’una manera o altra, en el museu, la seva obra, aquella en la qual ha bolcat bona part de la seva vida, tant ell com la seva dona Pilar. «Aquest ja no és el nostre museu, és el museu de Figueres», afirma rotund. El premi, a part de reconèixer-li la dedicació, serveix per parlar de l’equipament i això és, assegura, «el més important».