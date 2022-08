Del 9 a l’11 de setembre, Castelló d’Empúries tornarà a transformar-se en una vila medieval. Durant aquests tres dies tindrà lloc la XXX edició de Terra de Trobadors, la festa medieval de referència a Catalunya amb més de 40.000 espectadors anuals. Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i amb la col·laboració de més d’una vintena d’entitats del municipi, l’esdeveniment programa enguany més activitats que mai: prop de 250 propostes de teatre, música, circ, dansa, recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un gran mercat medieval amb més d’un centenar de parades d’artesans i comerciants, una potent oferta gastronòmica, conferències i moltes altres propostes. Terra de Trobadors celebra la seva trentena edició consolidat com un dels festivals de recreació històrica més importants de Catalunya i del Sud d’Europa. La implicació dels ciutadans i ciutadanes de Castelló d’Empúries ha estat l’element clau en aquestes tres dècades per consolidar el Terra de Trobadors com un esdeveniment cultural molt popular i festiu que té molta cura en el rigor històric de les seves propostes.

Temàtica d’enguany

Per commemorar aquesta edició tan especial, el festival evocarà la construcció de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries amb diverses activitats. Entre les propostes dedicades a la temàtica d’enguany destaca un mapping sobre la façana de l’anomenada ‘Catedral de l’Empordà’. Les empreses especialitzades Groc.tv i Playmodes han preparat un espectacle únic per a l’ocasió que projectarà imatges en 3D per apropar-nos a la història i les particularitats arquitectòniques del temple. Una altra de les propostes dedicades a la construcció de la basílica és la recreació d’una zona d’oficis, anomenada la ‘Fàbrica Gòtica’, que permetrà als visitants conèixer alguns dels artesans i maquinària que van ajudar a l’edificació del temple. El públic també podrà gaudir, dins de la nau gòtica, dels cants d’una missa del segle XV, període en què es va crear el retaule de La Candelera. Les actuacions musicals, programades dins del cicle So de Lonh, aniran a càrrec del conjunt vocal Schola Antiqua, especialitzat en la recuperació del cant gregorià, i de l’agrupació Locus Desperatus, que cantarà la Missa se la face ay pale, de Guillaume Dufay.

Nova decoració de carrers i places

Per celebrar el trentè aniversari com cal, s’engalanaran tots els carrers i places amb nous domassos, banderes i escuts de les famílies i confraries que van ajudar econòmicament a alçar l’església. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries facilitarà domassos per penjar als balcons durant els dies de Terra de Trobadors. Entre els domassos que ofereix l’ajuntament, de forma gratuïta, hi haurà deu models diferents. Els ciutadans poden sol·licitar el seu domàs a través del web www.terradetrobadors.com o a les oficines del municipi.

Ampliació de la zona recreació històrica

Una de les principals novetats d’enguany serà l’ampliació i diversificació de la zona de recreació històrica que tindrà lloc al Pont Vell, però que enguany també ocuparà bona part del Passeig de les Oques. El visitant hi trobarà diversos campaments on poder veure com es vivia en aquella època, amb demostracions d’oficis i un gran desplegament de mitjans bèl·lics medievals, com les torres de setge i les catapultes. Allà també podrà viure-hi algunes experiències i sentir-se medieval per un dia, amb escoles de combat, tallers de ceràmica i feltre i jocs col·lectius. Per acabar, al Pont Vell es durà a terme la tradicional Batalla Campal, un espectacle de teatre i lluita medieval. L’ampliació d’aquesta zona permet, d’una banda, oferir un espai més natural sense tantes interferències de l’època moderna per oferir una recreació més creïble i millorar així l’experiència del visitant. I, de l’altra, permet descongestionar el centre de la vila en moment de màxima assistència de públic.

Més programació nocturna

El festival amplia enguany la seva programació nocturna de divendres i dissabte. La nit de divendres s’estrena la Nit de foc, una nova proposta amb espectacles que tenen el foc com a element comú. Entre altres activitats es programa El Camí de l’Infern, un recorregut per diversos carrers plens d’espelmes, instal·lacions i estructures de foc que els visitants realitzaran en petits grups i acompanyats per un guia que al mateix temps és un personatge de l’infern. La mateixa nit, els visitants podran gaudir d’un espectacle de foc de primer nivell i dels més punters d’Europa amb la companyia francesa Imaziren. Completarà la nit la companyia Les Vaguabondes, de Toulouse, amb un espectacle itinerant d’animació amb personatges fantàstics. La nit de dissabte tindrà lloc el mapping a la façana de la basílica; l’actuació de la formació portuguesa Albaluna al Palau dels Comtes; el corre tavernes amb la trobada de bandes de percussió i la nit de bruixes al Claustre de Santa Clara, entre altres propostes.

Participació activa dels visitants

El festival incrementa el nombre d’activitats que fomenten la participació activa dels participants. Com ja havia anunciat abans de la pandèmia, aquesta és una línia estratègica que el festival vol impulsar els pròxims anys. Entre altres propostes, s’ha programat l’Escola de Cavallers o La Petita Guàrdia perquè petits i grans aprenguin tècniques de cavallers o sessions de tir amb arc per aprendre a disparar. Els més petits també podran convertir-se en un bufó o bufona a través de jocs i activitats. Així mateix, se celebren tallers per iniciar-se en la tècnica del feltre, en la ceràmica o les danses medievals. En aquesta mateixa línia, el festival acollirà enguany un nou escape room. El conjunt de canvis impulsats tenen per objectiu principal millorar l’experiència dels espectadors durant la seva estada a l’esdeveniment. Aquesta nova línia de treball, a més, aposta clarament per les activitats per a famílies, el públic més nombrós de l’esdeveniment.

Una edició sense restriccions

Després de dos anys marcats per la pandèmia, el festival celebrarà una edició sense distàncies ni restriccions i recupera el format habitual dels seus esdeveniments més populars, com ara el mercat, el sopar medieval o el torneig de justes. Totes les activitats es poden consultar al web www.terradetrobadors.com.

Cicles de conferències i de música culta

El Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), Secció Francesc Eiximenis, de la Universitat de Girona organitzen de forma conjunta un any més i des de l’any 2000 el Cicle de Conferències “Miquel Pujol Canelles” de Terra de Trobadors. El cicle d’enguany s’obrirà amb la presentació del número 21 de la revista Mot so razo i amb la celebració d’una taula rodona sobre la construcció de l’església de Santa Maria. Completen el cicle el concert A les fonts de la poesia moderna: l’art de trobar, a càrrec de Trobadours Art Ensemble, i la conferència Art de trobar, Art de joglar i Art de chantar a càrrec dels musicòlegs Gérard Zuchetto –que va participar en la primera edició del festival– i Antoni Madueño.

Pel que fa al Cicle de Música Culta So de Lonh, es programen propostes per a tots els públics per gaudir de melodies d’altres èpoques. Enguany s’ha programat un espectacle de música antiga per a nens i públic familiar que porta per títol La pequeña juglaresa, amb Emilio Villalba i Sara Marina. Una altra de les activitats del cicle permet als espectadors gaudir d’un viatge musical al passat amb una recreació dels cants d’una missa de mitjans del segle XV, amb Schola Antiqua i Locus Desperatus, dins de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. Tanca el cicle un curs de cant pla amb Juan Carlos Asensio.