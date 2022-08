Vilamaniscle ja ho té tot a punt per acollir una nova edició de la seva Festa Major, proposta que enguany recupera l’esperit de la prepandèmia. És per aquest motiu que entre els dies 26, 27 i 28 d’agost s’han programat prop d’una desena d’actes.

En aquest sentit, la celebració, que ha estat dissenyada i pensada «per la gent i per a la gent de Vilamaniscle», tal com apunta l’alcalde Ramon Bonaterra, aquest cop tornarà a ser molt participativa, i és que recupera activitats tradicionals que amb la crisi sanitària de la Covid-19 s’havien perdut. «Ara s’han reprès actes com el sopar popular que es fa el divendres, el concurs de truites o el vermut del diumenge. Les propostes més properes, de més contacte, enguany tornen», subratlla Bonaterra.

Actes per a tothom

La Festa Major de Vilamaniscle donarà el tret de sortida oficial el divendres 26 d’agost. Ara bé, un dia abans, el dijous 25, i per anar fent boca, se celebrarà un acte que també es recupera: el concert inaugural. «Enguany servirà per recaptar fons per a la restauració del Castell de Vilamaniscle, i anirà a càrrec d’Alexandre Carbonell, el director musical de la Jazzejada, que oferirà peces interpretades amb el piano», apunta l’alcalde Ramon Bonaterra.

L’endemà, el divendres, la festa començarà a les vuit del vespre amb el concurs de truites. Més tard, a dos quarts de deu del vespre, arribarà el torn del sopar popular i, després, a les onze de la nit, Vilamaniscle vibrarà al ritme del concert de The Bazzaga’s, una banda de rock que versionarà grans èxits de grups com Eagles, The Beatles, Queen o The Police, amb una posada en escena plena de sentiment, energia i passió. Per cloure la nit, es comptarà amb una sessió musical de DJ Office, «un acte pensat pels més joves del municipi», comenta Bonaterra.

I si divendres la gresca acabava amb una proposta pel jovent, el dissabte 27, a les sis de la tarda, la Festa continua amb una activitat pels més petits. Es tracta de l’actuació del grup Més Tumàcat, que portarà alegria i disbauxa a Vilamaniscle, de la mateixa manera que també ho farà, a les onze de la nit, el conjunt Tutú-Keké, un grup de versions que ofereix concerts «potents» al ritme de medleys dels millors èxits de la música festiva. I per acabar la jornada d’una forma explosiva, arribarà el torn del grup Möther mine, una banda de rock que farà un viatge per diferents gèneres musicals.

Finalment, el diumenge 28 arribarà el dia més tradicional de la Festa Major. Al migdia, a les dotze, tindrà lloc la tradicional ballada de sardanes, que enguany comptarà amb les melodies de la Cobla Foment del Montgrí. Tot seguit es farà el vermut popular, acte emblemàtic de la celebració. I per acabar d’arrodonir la festivitat, en el programa d’actes s’ha inclòs una activitat que ben segur comptarà amb un gran nombre de participants: «La migdiada», que la farà «cadascú a casa seva». I amb aquest to còmic, es posarà el punt final d’una «festa molt vilamanisclenca», tal com detalla l’alcalde Ramon Bonaterra.

Un micropoble ple de ritme i vitalitat

Vilamaniscle, un dels micropobles de l’Alt Empordà, és un municipi ple de ritme i vitalitat, i que sempre aposta per dinamitzar la cultura tot organitzant bons saraus. En aquest sentit, un dels més destacats, i que recentment ha celebrat la seva darrera edició, és la Jazzejada, el certamen de jazz de referència de la comarca. Enguany s’ha recuperat després de dos anys sense celebrar-se, i ha comptat amb una alta afluència de públic, maridada amb música de qualitat i els millors vins de l’Empordà.

I com sempre, la Jazzejada ha escampat el ritme i la música per diversos racons i raconets del municipi. Un d’ells ha estat la piscina, i és que aquest és un dels punts neuràlgics de la població. De fet, Vilamaniscle sempre s’ha mostrat orgullós de poder gaudir d’una piscina, i és que aquest és un espai ple de vida i que fa gaudir a petits i grans. A més, allà, a la piscina, també molts cops s’organitzen concerts per tal de dinamitzar i donar vida a les nits d’estiu del municipi.