El Mini Print Internacional de Cadaqués, un dels concursos de gravat en qualsevol de les seves tècniques més reconeguts i veterans de l’Estat espanyol, ha escollit els sis artistes guanyadors entre els 610 que concorrien en aquesta edició, procedents de 43 països. Són : MB Flanders, d’Estats Units, per l’obra The way forward (Aiguafort i monogravat); Shigehiro Kano, del Japó, per l’obra The dream Reader #8 (Punta seca); Marianne Badertscher, de Suïssa, per l’obra Spring awakening (Aiguafort i punta seca); Josy Malagrida, de Catalunya, per l’obra Un instant (Fotogravat i collage); Kevin Cummins, d’Estats Units, per l’obra Steps (Aiguafort i aiguatinta), i Luciano Segurajáuregui, de Mèxic, per l’obra S/T (Col·lagrafia). Els guanyadors, tots de la mateixa categoria tindran l’any vinent exposicions individuals a Cadaqués.

El passat 25 de juny es va inaugurar al Taller Galeria Fort de Cadaqués el 42è Mini Print Internacional de Cadaqués, concurs/exposició anual obert a totes les tècniques d’estampació, que en l’edició d’aquest any acull a 607 artistes de 43 països de tot el món. El galerista Pasqual Fort va convocar el 1981 el primer Mini Print i la convocatòria va ser un èxit de participació mundial. El 1991 la Mercè Barberà, vídua de Pascual Fort, va assumir la direcció del Mini Print fins a l’actualitat.