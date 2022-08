El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha abaixat el teló aquest diumenge convertint-se en el més multitudinari. En total, ha aplegat 49.357 espectadors –una xifra que suposa un 17,5% més que els 42.000 de l’any passat– en una 60a edició que els organitzadors qualifiquen de ser la “millor” de la seva història. El director artístic del festival, Albert Mallol, ho ha atribut a la "magnitud artística" del cartell, que ha comptat amb catorze actuacions internacionals en exclusiva a Catalunya d'entre les quals destaquen Iggy Pop. El concert de clausura d'aquesta nit d'Estopa també ha batut rècords de públic amb un "sold out" que ha superat les 5.000 entrades venudes, un aforament mai assolit al Guíxols Arena.

El duo de rumba espanyola, format pels germans David i José Manuel Muñoz, ha pujat aquesta nit damunt de l'escenari del recinte del Guíxols Arena omplint-lo com mai. Ho ha fet amb més de 5.000 espectadors que no han parat de saltar i ballar al ritme frenètic de la música. Els de Cornellà han iniciat l'actuació amb 'Tu calorro' seguida de 'Vino tinto'.

Tot i que la vetllada començava amb pluja, aquesta s'ha retirat per donar pas al concert que ha arrencat uns quinze minuts més tard del previst. L'espectacle que Estopa ha portat a Sant Feliu forma part de la 'Gira Fuego 2022' i s'ha allargat dues hores i mitja, acabant amb 'Camaron'.

L'èxit de la 60a edició

El director artístic del festival ha explicat que un dels èxits del festival és ser "capdavanter" a portar molts artistes internacionals en exclusiva a Catalunya. En aquesta línia, el codirector del Porta Ferrada, Sergi Roselló, ha destacat el cartell d'enguany pels 14 artistes internacionals en exclusiva que ha dut i ha dit que l'edició ha comptat amb gran suport del públic i record de venda d'entrades "gràcies a l'excel·lència artística".

Per la seva banda, el regidor del festival i segon tinent d'alcalde, Josep Saballs, ha detallat que després de la pandèmia s'ha pogut "comprovar l'èxit del festival" assolint una xifra d'espectadors que s'esperava d'aquí a dos anys. Ara, els organitzadors ja treballen en les pròximes edicions. Mallol ha avançat que de cara al futur es vol "apropar la dansa i la música clàssica al gran públic" alhora que es manté l'aposta per artistes més populars.

El festival va arrencar el 2 de juliol amb el concert de Marisa Monte i ha comptat amb actuacions destacades com el comiat de Joan Manuel Serrat de les terres empordaneses o l’estrena estatal de la “Pastoral for the Planet”, a càrrec de la Fura dels Baus i que va servir de concert celebració de les 60 edicions. També han passat per l'escenari del festival ganxó artistes com Manolo García, Sopa de Cabra, Jamie Cullum, Marisa Monte, Leon Bridges, Mario Biondi, Iggy Pop i Simple Minds o Chucho Valdés.