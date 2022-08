Fa trenta anys Joventuts Musicals de Figueres va seguir el consell de Jordi Roch: impulsar una Schubertíada que ajudés a conviure amb un competidor d’alçada, el Festival de Peralada. «A base de tenacitat, superar els problemes i donar contingut cultural i artístic hem arribat fins avui», desvetlla Roch, actualment president de la Schubertíada que enceta aquesta edició tan especial aquest dijous, a dos quarts de nou del vespre, amb un recital de la soprano Marlis Petersen i el pianista Stephan Matthias Lademann, a la canònica de Vilabertran.

«Aquesta Schubertíada és de les més reconegudes d’Europa», assegura Roch. Un prestigi, aquest, que ha anat conreant any rere any fidelitzant públic nacional i internacional, però també intèrprets, alguns dels quals han anat creixent professionalment de manera paral·lela al festival. Parlem del baríton Mathias Goerne, la soprano Juliane Banse, el tenor Christoph Prégardien o el pianista Wolfram Rieger. Tots ells, sense excepció, actuen enguany a Vilabertran. En total són vint-i-dos els concerts programats, més que en edicions passades, que s’allarguen fins al 28 d’agost i que abasten tant el món del lied, la música pianística i la de cambra. Entre les sorpreses que amaga el cartell, Roch destaca el debut a Catalunya d’un dels millors pianistes del món, el coreà Seong-Jin Cho. Tal és el seu poder d’atracció que, com revela Roch, un grup de conciutadans de Cho es desplaçaran expressament de Corea a Vilabertran per assistir al recital.

La Schubertíada continua apostant pels talents joves. Així ha programat quatre concerts, d’entre els quals destaquen dos amb músics i cantants que han estat tutelats per Mathias Goerne, Juliane Banse i Wolfram Rieger els quals mantenen vincles amb el Festival des dels inicis. «Em fa il·lusió que artistes d’aquella primera etapa ara ja són grans mestres», assegura Roch. També es mantenen els llaços amb altres espais: la Basílica de Castelló on actuarà l’organista catalana Montserrat Torrent i l’Espai Misteri-Deu d’Aigua de Vilajuïga, limitat a un centenar de persones i on es podrà escoltar al Cosmos Quartet, al pianista Eudald Buch i al tenor Roger Padullés acompanyat del pianista Francisco Poyato.

Aquest any, a més, es recuperen les conferències –tres en total– que ajuden a contextualitzar alguns dels programes. Tal com remarca Jordi Roch, aquestes xerrades tenen sempre una gran acollida.