El compositor i pianista Albert Guinovart ha omplert el pati del Palau de Comtes de Castelló d'Empúries aquest diumenge a la nit amb un concert al qual han assistit prop de 250 espectadors. Guinovart ha repassat la seva prolífica carrera artística interpretant peces de música clàssica, però també de composicions pròpies per a musicals, com Mar i cel, Flor de nit o Paradís. L'espectacle Guinovart interpreta Guinovart, cap de cartell d'aquesta segona edició del festival Istiu, ha tancat el cicle de concerts que va començar aquest passat dilluns 4 de juliol i s'ha allargat fins a aquesta nit. En total, s'han fet una quinzena d'espectacles a què han assistit 3.786 espectadors, un 58% més que l’any passat.

Guinovart ha començat el concert d'aquesta nit en solitari damunt l'escenari i interpretant a piano l'Arlequino, seguit de Nocturn a Chloé. Per a la tercera peça, l'ha acompanyat el quartet Guinovart String Quartet format per aquest concert. Junts han interpretat Australia davant d'un públic atent i íntim per la singularitat de l'espai municipal. També ha estat acompanyat per la veu de la cantant Elena Gadel, que va fer la segona producció de 'Mar i Cel' i del tenor Miquel Cobos, que va estrenar el musical Gaudí.

"Fer concerts és la meva vida i el que m'agrada fer", ha assegurat Guinovart, que ha afegit que fer-ho voltant pel territori català "és una satisfacció". L'intèrpret ha resumit l'actuació d'aquesta nit com "un homenatge" a si mateix perquè "el repertori és tot propi". Guinovart s'ha dedicat a la música des dels 4 anys, quan va començar a estudiar piano i és conegut per haver compost el musical Mar i cel o la banda sonora de sèries tan conegudes de TV3 com Nissaga de poder o El cor de la ciutat.

2.387 espectadors, un 58% més que l'any passat

El festival ha programat una quinzena de concerts en espais singulars tant del centre històric com d'Empuriabrava que han registrat una ocupació mitjana del 78,94%. Diversos espectacles han penjat el cartell d'entrades exhaurides com els de Mishima, Ferran Palau o El Pot Petit.

En total, 3.786 espectadors han gaudit de les actuacions celebrades. Aquesta xifra representa un increment del 58% respecte a la primera edició celebrada l’any passat que es va tancar amb 2.387 espectadors. Ha atret públic de 224 poblacions diferents, principalment de l'Alt Empordà i les comarques gironines, però també de moltes ciutats de la demarcació de Barcelona.

Impulsat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el festival ha consolidat en aquesta segona edició la seva proposta multiformat amb una programació variada. Les actuacions de petit format s'han fet al Convent de Santa Clara amb Delafé o Ferran Palau, que han actuat per a poc més d’un centenar de persones en una proposta íntima que situa l’espectador a tocar dels artistes. Les actuacions de mitjà format com Mishima o Obeses han omplert el Pati del Palau dels Comtes, igual que ha fet aquesta nit Guinovart.

El festival també ha ofert espectacles com El Pony Pisador o la sessió de DJ de Miqui Puig que va allargar la nit a l’Hort del Convent de Santa Clara. L’Istiu ha mantingut alhora la seva aposta d’oferir propostes locals amb la torre del Club Nàutic d’Empuriabrava com a teló de fons. I ha programat també un concert de gran format amb l’actuació d’El Pot Petit, que va reunir prop de 1.500 espectadors al Trabuc.

El públic local, el més majoritari

El festival ha atret públic de 224 poblacions diferents, principalment de l'Alt Empordà i de les comarques gironines però també de moltes ciutats de la demarcació de Barcelona i de la Catalunya del Nord. Concretament, tres de cada quatre espectadors, el 73%, eren veïns de poblacions gironines, mentre que el 25% del públic provenia de municipis barcelonins. El 2% restant corresponen a habitants de Tarragona, Lleida, la Catalunya Nord i altres ciutats de l’Estat espanyol.

Els habitants de l’Alt Empordà són els espectadors més majoritaris amb el 56,42%. Els veïns de Castelló d'Empúries i Empuriabrava són els més nombrosos, amb el 23,33% del total, un de cada quatre. Les altres ciutats empordaneses que més públic aporten són Figueres (10,42%), Roses (4,25%), Vilafant (1,51%) o Llançà (1,25%).

Les ciutats gironines que aporten més espectadors són Girona (4,83%), Olot (1,92%) i Banyoles (1,58%). De les comarques barcelonines, la majoria del públic provenia de la ciutat de Barcelona (8,11%), però també de Vic (1,42%) o Terrassa (1,12%).

L'alcalde de la localitat, Salvi Güell, ha destacat el bon funcionament d'aquesta segona edició i ha remarcat la consolidació de la proposta cultural en els seus dos primers anys de vida. El batlle considera que presenta un format "idoni" que "atreu molta gent de prop i de lluny". En aquest sentit, Güell assegura que "s'ha de seguir treballant amb rigor per consolidar l’ISTIU com un festival de música de referència a les comarques gironines".