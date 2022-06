L’escriptora Núria Martí va conèixer puntualment l’actriu Cristina Cervià. La coincidència en un acte just uns dies abans de morir li va encendre l’espurna d’escriure’n un llibre. Gràcies a un treball titànic, disciplinat i meticulós, Martí ha confegit "Dona de teatre" (Editorial Gavarres), una biografia esplèndida que no només recull l’existència d’aquesta dona vital, entregada i passional, sinó que aconsegueix contextualitzar-la en el món del teatre gironí, al qual ella es va consagrar amb cos i ànima. Tota aquesta emoció es va palpar fa uns dies durant la presentació del llibre a la biblioteca de Figueres on es van donar cita amics de l’actriu que no es van voler perdre aquest moment.

«Ha estat una gran aventura escriure aquest llibre, però molt satisfactòria», va confessar Martí sense amagar-ne la complexitat del projecte que la va dur a fer fins a seixanta-tres entrevistes, «claus, bàsiques i imprescindibles», i a documentar-se profusament, així com treball de camp visitant arxius, també alguns de companyies de teatre gironines amb les quals Cristina Cervià va treballar. De fet, el llibre inclou, al final, un valuós tresor: les fitxes de tota la producció de l’actriu, cent cinquanta, un material que Martí va fer d’entrada i que, assegurà, havia estat molt «útil». Núria Martí va corroborar que, des de l’inici, ella volia partir «de les complicitats» aconseguides a partir de les converses amb la família, amics, coneguts i persones que van ser-li properes. «Ha estat complex gestionar tanta informació perquè la Cristina va treballar en multituds d’obres, va conduir molts actes, va fer de rapsoda...». A la comarca ho saben bé, ja que va participar en diferents ocasions a la Cala Poètica de l’Escala, entre altres. Durant la presentació a Figueres, l’escriptor Àngel Burgas va regalar als assistents moments compartits amb ella com quan van fer de parella en un càsting pel film Una nit a Casablanca. Aquell va ser l’inici «d’una amistat per a tota la vida». «La Cristina tenia una energia especial», confirmà Burgas. Una energia que, sens dubte, atreia; una força que la va dur a no defallir ni en els moments més delicats de la malaltia que hi és present, en el llibre, però sense emboirar-ho tota la resta. El llibre és també una confessió oberta a l’amor que sentia Cervià pel teatre, un verí, una passió que va encomanar-li el seu pare. «Aquesta és una biografia amb sentiment», va admetre l’editor Àngel Madrià durant la presentació. «L’emoció és bàsica i aquesta m’acompanyava mentre escrivia», va reconèixer Núria Martí. Tant que, fins i tot, somiava amb ella. «Aquest és un llibre que he fet molt a gust», conclogué. Un llibre «sobre una vida immensa».