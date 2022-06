Editorial Cal·lígraf sorteja entre els subscriptors del Setmanari de l’Alt Empordà el llibre Tractat de la ignorància, de JMa Uyà.

El Tractat de la Ignorància de JMa Uyà és una crònica detallada del particular viatge conciencial d'un poeta-pensador que, al llarg dels anys d'existència que li van ser concedits, s'adona que el relat oficial dels professors, dels manuals, de la crítica no encaixen amb el que ves i sent. Un viatge que acaba amb l'evidència que al costat d'aquesta paraula “ignorància” -negació de tantes coses que es pretenien saber i passaven per ser saber- havia d'haver-hi una cosa positiva, net, que obria una porta que no havíem vist, una porta que mai pensàvem en ella.

Si vols participar en el sorteig d'aquest llibre, truca al 972 510 715, aquest dijous, 2 de juny, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. I si encara no ets subscriptor de l'Empordà no dubtis a donar-te d'alta avui mateix al nostre Club del Subscriptor en aquest enllaç.