Blaumut ha tornat a Girona per presentar el seu nou disc 'Olímpica i Primavera', el cinquè àlbum d'estudi on el grup reafirma la seva aposta per acostar la música clàssica al món del pop. Ho ha fet en el marc del festival Strenes i la banda ha omplert l'Auditori al ritme de les noves cançons però també d'un ampli repertori de clàssics que els han acompanyat durant deu anys. La primera a sonar ha estat 'Obertura' i mica en mica han anat desgranant les principals peces del seu darrer àlbum. Sense oblidar, això sí, alguns dels èxits de la seva trajectòria com 'Bicicletes', '21 botons' o 'Pa amb oli i sal'.

Havien publicat el seu quart disc pocs abans que esclatés la pandèmia i s'instaurés el confinament. Era '0001' -que avui també han interpretat- i poc sabien els seus protagonistes que es convertiria en el predecessor de 'Olímpica i primavera'. El cinquè disc de la banda va néixer –literalment- en un "somni" d'un dels seus integrants, el vocalista i compositor Xavi de la Iglesia, i es va gestar a distància. El resultat va ser pràcticament un misteri fins el mes de març, quan el grup va anunciar el nom del disc i va anar desgranar les deu cançons que l'integren. El festival Strenes s'ha convertit aquesta nit en l'escenari escollit per endegar la gira de presentació de l'àlbum. La banda ha pujat a l'escenari enmig d'aplaudiments amb la cançó 'Obertura' i ràpidament ha aconseguit connectar amb el públic assistent de la mà del seu peculiar repertori, on la clàssica i el pop es fusionen en una constant experimentació. I tot plegat amb una posada en escena gens convencional: instruments de cambra que combinats al ritme de la bateria i la guitarra. Durant l'actuació, el grup integrat per de la Iglesia (veu i guitarra), Oriol Aymat (violoncel i veus), Vassil Lambrinov (violí), Manuel Krapovickas (baix) i Toni Pagès (bateria) han repassat les peces del nou àlbum com 'Atles', 'Mercromina', 'El riu' o 'L'innocent' però tampoc han descuidat alguns dels grans temes que els han acompanyat durant aquests deu anys, després de debutar amb el disc 'El turista'. 'Bicicletes', '21 botons' o l'esperat 'Pa amb oli i sal' han estat alguns dels temes escollits per repassar la seva trajectòria. 'El primer arbre del bosc' ha posat punt i final a l'actuació. El festival a ple rendiment Els concerts de l'Strenes continuen aquest dissabte amb l'actuació de Ramon Mirabet al Teatre Municipal de Girona i divendres vinent serà el torn de Macaco, que també hi presentarà el seu nou disc juntament amb Jorge Drexler, que ho farà a l'Auditori. El festival s'allargarà fins al 21 amb Magalí Sare al Petit Palau de Barcelona, que clourà l'edició d'enguany. Abans, artistes com Suu, els Pets o Dorian passaran pels seus escenaris.