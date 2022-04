Dijous passat al migdia. Dins del Teatre-Museu Dalí de Figueres. Un grup de la tercera edat segueix amb atenció les explicacions que dona el guia sobre alguns secrets que amaga la cúpula daliniana. Algun d’ells es desmarca i mira de fer una fotografia posant-se en primer terme per dissimular. Ha vist entrar, envoltat per un núvol d’autoritats locals i periodistes, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta. No s’ho vol perdre. El Teatre-Museu Dalí és el segon espai que Iceta visita en una jornada que serà maratoniana per a ell i que el durà a recórrer i copsar, amb ulls de ministre, «l’enorme potencial» cultural de la ciutat com el Museu de l’Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i la casa natal de Dalí.

«Figueres és més que Dalí, però Dalí és molt Figueres», reconeixia el ministre en una primera i única reacció davant els mitjans que l’esperaven sota la cúpula. Iceta va exalçar la tasca de la Fundació Dalí i va lloar «els esforços que s’estan fent» des de Figueres. Pocs minuts abans, el ministre es trobava justament a l’Ajuntament amb l’alcaldessa, Agnès Lladó, i els regidors de Cultura i Seguretat Ciutadana, Alfons Martínez i Pere Casellas, entre altres. Al consistori, Miquel Iceta va signar al llibre d’honor de la ciutat on abans ja ho havien fet il·lustres visitants.

El ministre de Cultura va fer altres parades en el camí. Una d’elles al Museu del Joguet on va contemplar la primera de les exposicions del quarantè aniversari del centre, a la Sala Oberta, una mostra que repassa totes les exposicions temporals fetes des del primer dia i al llarg de quatre dècades –més de dues-centes– i que han partit dels mateixos fons. Dins aquest aniversari, aquest dissabte també s’estrenen unes lletres en ferro que reivindiquen el vincle amb l’artista visual Joan Brossa, qui fou un gran amic del museu. En la visita al museu, el ministre no podia tenir un millor acompanyant, el director i fundador Josep Maria Joan i Rosa, qui, assegura, es va trobar davant «una persona molt discreta i amable». Era el primer cop que Iceta visitava aquest espai museístic. A més, el ministre va poder-se veure inclòs dins la col·lecció, ja que, en una de les vitrines, apareix ell en una fotografia d’infant.

Les altres parades en aquest camí figuerenc van ser el Museu de l’Empordà, on va fer un tastet de l’exposició de Pere Portabella i, finalment, la casa natal de Dalí on l’arquitecte municipal Joan Falgueras i el director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, van explicar-li el projecte de remodelació de l’immoble, del qual ja s’ha completat la primera fase i hi ha la voluntat d’obrir l’any vinent.