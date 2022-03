Era el 8 de març del 2020 quan els veïns de Fortià van viure el seu darrer Carnaval abans que tot el món es paralitzés. Aquest dissabte recuperen la festa i ho fan seguint la proposta engegada els darrers anys, de fer una celebració non stop per evitar que els participants marxin cap a casa. Com explica l’alcalde, Francesc Brugués, Fortià segueix el concepte de «Carnaval petit, molt local» que gaudeix la gent del poble tot i que enguany, pel tema de la pandèmia, s’ha eliminat l’habitual sopar i tot es fa a l’aire lliure.

«Nosaltres no fem grans concerts, ni grans reclams, no busquem grans aglomeracions», assegura Brugués. En aquest sentit, el Carnaval engega amb una rua a les 4 de la tarda que surt de la plaça de l’Església. Des d’allà, tots els participants tenen previst fer una volta per l’entorn i tornar al punt d’inici. L’alcalde explica que habitualment els assistents són veïns del poble o de l’entorn més proper, sobretot famílies. A hores d’ara no se sap si es podrà veure alguna carrossa desfilant, ja que, tal com apunta l’alcalde, no hi ha una colla històrica local sinó que «són més aviat grups familiars». Tampoc saben quants participants tindrà la rua perquè és oberta a tothom i no hi ha necessitat d’inscriure’s. Anys anteriors s’anava fins al Centre Agrícola per seguir allà dins la festa. Enguany, tota la celebració es fa a l’aire lliure per tal de mantenir la normativa. Així, a la plaça de l’Església, els Atrapasomnis ofereixen una animació infantil i, tot seguit, es passa el testimoni a Radio Cassette Night que punxaran el millor de la música dels anys 80 i 90, tot i que fent una picada d’ullet als hits del moment per contagiar les ganes de moure l’esquelet.

Música Radio Cassette Night posa color a la festa

Els discjòqueis Josep Serra i Carles Pujol, ànimes de Radio Cassette Night, són els encarregats d’animar amb la seva música la recta final del Carnaval de Fortià. Com és habitual punxaran peces dels 80 i 90 però també actuals. No és el primer cop que hi actuen, però sí per Carnaval.