L'entitat Agitart amplia el seu programa Parlem de dansa i posa en marxa un cicle de xerrades a La Cate de Figueres i un podcast per fomentar la reflexió i el debat al voltant d’aquesta disciplina artística.

El coreògraf i agitador cultural Pere Faura inaugura dimecres 16 de març el cicle de xerrades Parlem de dansa en el què també participaran els artistes Natsuki i Quim Bigas.

L’entitat ha creat el podcast Cafè Müller que traca temàtiques relacionades amb la dansa i ofereix converses amb diferents creadores catalanes que en els darrers anys han marcat el món de les arts escèniques tant locals com internacionals.

Agitart, l’entitat figuerenca de referència en la dinamització de la dansa i el moviment, ha ampliat el seu projecte Parlem de dansa, dirigit per Azucena Moya, amb dues noves iniciatives que diversifiquen les activitats d’aquest projecte que fomenta la reflexió i el debat al voltant d’aquesta disciplina artísitca. D’una banda, l’entitat empordanesa ha posat en marxa el podcast mensual Cafè Müller i, de l’altra, aquest mes de març inaugura el cicle de xerrades Parlem de dansa, que tindran lloc a La Cate de Figueres fins al mes de maig.

El coreògraf i agitador cultural Pere Faura serà l’encarregat d’inaugurar el cicle de xerrades el dimecres 16 de març a La Cate. L’artista presentarà la publicació Discombozi, que li ha dedicat la col·lecció Paragrafies que dona veu a grans coreògrafs catalans. Editada pel Mercat de les Flors, l’Institut del Teatre i l’Editorial Comanegra, l’objectiu d’aquesta col·lecció és fer visible i transmetre el pensament coreogràfic i l’univers poètic i conceptual dels creadors de la dansa. “A Discozombi hi ha enregistrades unes quantes hores de discoteca, litres de suor i mirades creuades a ritme de tecno. Entremig hi apareixen múltiples visions sobre la feina del coreògraf—des de l'impuls creatiu fins a la necessitat de gestió o l'anàlisi dels resultats—que ens porten a la claror encegadora dels focus d'un escenari i també a la foscor d'un cau”, explica Faura.

Natsuki –el nom artístic de la ballarina, productora i coreògrafa Anna Ventura- protagonitzarà el 20 d’abril la segona xerrada del cicle Parlem de dansa per presentar el seu nou llibre Flor Salvaje. Danzar Carlota Ikeda. En aquesta publicació, l’artista gironina proposa un viatge a través de la vida i obra de la ballarina, coreògrafa i pedagoga japonesa Carlotta Ikeda. Tancarà el cicle Quim Bigas, artista que treballa en els camps de la coreografia, la dramatúrgia i els processos de documentació. El dia 4 de maig hi presentarà el seu llibre Desplega Visiones, un projecte d’investigació a partir dels arxius d'El Mercat de les Flors i La Porta.

Cafè Müller, el podcast de la dansa

Amb la voluntat d’ampliar el radi d’acció del projecte Parlem de dansa a través de nous suports tecnològics, Agitart també ha posat en marxa el podcast mensual Cafè Müller. A finals de l’any passat, l’entitat va estrenar els primers capítols i ara mateix ja n’hi ha quatre disponibles que es poden escoltar a través de diverses plataformes, com ara Google Podcast, Apple Podcast o Spotify.

Ballar i fer la revolució, El cos en moviment, En totes les seves formes i You make me feel són els títols dels primers capítols produïts. La iniciativa compta amb la participació de creadores catalanes que en els darrers anys han marcat el món de les arts escèniques tant locals com internacionals, com ara Irene Chavarría, Maria Mora, Pau Aran, Neus Canalias, Joâo Lima, Guille Vidal-Ribas, Javi Casado, Georgina Avilés Sàrrias, entre altres.

Els objectius principals de la iniciativa és crear públic i interès per la dansa; donar a conèixer la dansa des d’una vessant reflexiva i analítica; conèixer els i les creadores de les comarques gironines i en especial de l’Empordà, i generar sensibilitat per la dansa i les arts escèniques.

El programa està impulsat per Agitart, sota la direcció i coordinació d'Azucena Moya, artista que desenvolupa el seu treball entorn la dansa, la poesia i la reflexió de les arts escèniques. Ha publicat articles a diversos mitjans culturals i ha col·laborat en publicacions amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut del teatre i la Universitat de les Illes Balears.

Agitart

Agitart és una entitat nascuda a Figueres de referència en la dinamització de la dansa i el moviment. Aquesta plataforma coordina, organitza i lidera projectes artístics i educatius per democratitzar aquesta disciplina i fer-la arribar tothom com a eina de desenvolupament personal i col·lectiva. Entre els projectes més consolidats de l’entitat destaquen l’organització del festival Figueres es MOU o els diversos programes que duu a terme anualment en el sector educatiu per apropar la dansa i el moviment a alumnes de primària i secundària.