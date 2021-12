Josep Pla i Joan Fuster són els protagonistes de les novetats d'Edicions 3i4. Per una banda, l'editorial publica Hem d'acostar-nos més a València, de Josep Pla, que recull per primera vegada, amb una selecció d'Antoni Martí Monterde, textos de l'escriptor i periodista sobre el País Valencià. Per altra banda, s'ha recuperat el llibre Diari 1952-1960 de Joan Fuster, que va ser publicat per primer vegada l'any 1969. L'autor reflexiona al llibre sobre temes diversos: literatura, l'art, la música, la història o el context intel·lectual del moment. En declaracions a l'ACN l'editor de 3i4, Jan Brugueras, destaca que Pla i Fuster tenien una amistat i una "sintonia intel·lectual i política".

Hem d'acostar-nos més a València, de Josep Pla, és el títol publicat per Edicions 3i4. Brugueras explica que Pla va detectar "que els catalans ignoraven el País Valencià" i al revés, afegeix, passava el mateix. L'editor apunta que el periodista aposta per "un acostament que ha de ser antropològic perquè les dues parts s'adonin que comparteixen moltes coses, una forma de ser i de viure, així i un seguit de problemàtiques dins de l'estat espanyol". Hem d'acostar-nos més a València inclou textos que Pla va dedicar al País Valencià i està estructurat en tres blocs. El primer apartat reuneix textos sobre escriptors valencians com Blasco Ibáñez, Azorín, Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster i Raimon. El segon, recull textos sobre viatges que Pla va fer al País Valencià i el tercer apartat, inclou cartes del periodista a diversos escriptors valencians com Joan Fuster i Carlos Esplá. Diari 1952-1960 Per altra banda, 3i4 ha publicat també Diari 1952-1960, de Joan Fuster. Brugueras explica que Fuster va publicar l'obra l'any 1969 com a segon volum del seu projecte d'obres completes. També va escriure un altre diari que anava de l'any 63 al 64 i que l'editorial també publicarà. Brugueras creu que el Diari 1952-1960 és l'obra de Fuster "més paradigmàtica" pel que fa l'assaig literari. "És l'espai on Fuster es va dedicar a desplegar el seu assagisme", afirma. L'editor especifica que "no és un dietari íntim o personal, sinó que és el lloc que sense les cotilles del format d'un diari o una revista, Fuster desplega el seu pensament i 'assagisme'". Al llarg de 8 anys, afegeix, Fuster va reunir reflexions sobre temes molt diferents: des de crítica literària, divagacions sobre la idea intel·lectual a l'Europa del moment passant per articles sobre música i pintura, notes sobre el paisatge.