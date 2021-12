Després d’un any en blanc, els Pastorets tornen a pujar a l’escenari del Teatre Municipal de Roses. Jaume Sastre, director del Grup de Teatre de Roses (GTR), té ben clar que aquests són «uns Pastorets de supervivència perquè, si no els fèiem ara, podríem patir per recuperar-los l’any següent». Conscient de com ha afectat negativament al món associatiu cultural i tradicional aquesta pandèmia, la companyia ha decidit tirar endavant i mantenir la tradició amb novetats com ara la incorporació de teles acrobàtiques i dansa clàssica en les tres representacions que es fan aquest dissabte i diumenge a les 18.30 hores i el dia de Sant Esteve, a la mateixa hora.

Si habitualment, la companyia movia més d’un centenar de persones per representar els Pastorets, aquest any no arriben a les vuitanta. «Costa molt moure la gent de nou i hi ha hagut baixes», reconeix Sastre. Tot i això, l’elenc que s’hi ha volgut sumar ho ha fet superant tots els obstacles possibles, ja que els assajos s’han hagut d’anar adaptant a cada moment i canvis de normatives. Sastre recorda que va haver-hi moments en què estaven limitats a quaranta-cinc persones i al cap de quinze dies la normativa ja va canviar. L’opció que han pres ells per garantir la màxima seguretat és fer els assajos amb mascaretes i que tots els actors es facin un test d’antígens previs a les actuacions per poder fer la representació sense mascareta, ja que aquestes suposen un greu entrebanc per projectar la veu.

En aquest tipus de muntatges, molts dels personatges es doblen o tripliquen per donar més opcions als actors. També passa amb els Pastorets de Roses. De fet, una de les conseqüències de la reducció de l’elenc és que molts dels actors, principalment els més joves, que tenen entre 12 i 15 anys, han de posar-se a la pell de més d’un personatge. Això ha dut als organitzadors a demanar a les famílies que sempre hi hagués un dels pares en el procés dels assajos així com durant les representacions. «Esperem tornar a la normalitat l’any vinent», afirma Jaume Sastre. D’altra banda, el director, que també actua en el muntatge, explica que els papers principals no s’han vist afectats i que els habituals relleus d’actors –uns decideixen descansar un any i s’hi sumen d’altres que feia un temps estaven aturats– s’han pogut solucionar fàcilment, com és el cas de l’actor que feia de Llucifer fa dos anys.

Malgrat les dificultats, els Pastorets de Roses també incorporen enguany algunes novetats escenogràfiques. D’entrada, enguany no anul·len les tres primeres fileres de seients com era habitual, per adaptar-se així a la reducció de l’elenc i perquè l’escenari no es vegi massa buit. Es manté, això sí, la música en directe per acompanyar als cantaires. La música la interpreta un pianista. Enguany no hi ha el trio de cordes perquè ha calgut adaptar-se a la reducció d’ingressos. En aquest sentit, les entrades es mantenen al mateix preu: 10 euros els adults i 5, els nens.