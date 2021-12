Com cada any, el pla educatiu de l'Aula de Teatre de Figueres, planteja a l'alumnat el repte de crear una peça curta amb la mateixa premissa. Enguany cada grup de l'Aula de teatre tenien l'encàrrec de crear una petita escena on aparegués el concepte de paper. Així doncs, infants, joves i adults, han creat aquestes peces conjuntament amb el professorat de l'Aula que han representat a la mostra d'hivern, que portava per títol Empaperats.

El curs passat la mostra es va haver de realitzar en format virtual a causa de la pandèmia, però aquest curs es va poder recuperar la presencialitat (característica de les arts escèniques) malgrat els entrebancs que ha suposat l'augment de contagis, sobretot en infants i joves. En aquesta mostra també hi han participat el grup de teatre a l'abast que l'aula realitza conjuntament amb el centre de lleure el Dofí, i el grup de teatre de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, que dinamitza també l'equip de l'Aula de Teatre. En total una quarantena de participants, que varen realitzar la mostra de les seves creacions originals el passat dissabte al Teatre Jardí de Figueres. Els grups de l'Aula de Teatre de Figueres realitzen aquest dissabte la mostra d'hivern 'Empaperats' L'espectacle, a través del sistema de taquilla inversa, va recaptar fons per una entitat benèfica local, enguany l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'acte va comptar amb la presència de Ricard Martín, membre de la junta de l'entitat, qui va explicar les línies de treball i servei de l'entitat, així com la importància. En total es van recollir 456,32 € que es destinaran íntegrament a l'entitat. El curs de l'Aula de Teatre segueix, amb les activitats previstes per l'any que ve, com l'aula oberta, sortides teatrals, les mostres de maig, o el juny de tallers temàtics. De la mateixa manera se segueix amb la dinamització del grup de teatre de l'Oficina Jove, que té l'objectiu de crear una representació teatral pel mes d'abril, a partir de les inquietuds artístiques dels participants. També se segueix amb el grup de teatre a l'abast al centre de lleure el Dofí, les activitats extraescolars, i el projecte educatiu de teatre per a escoles que enguany s'ha iniciat a l'escola Josep Peñuelas del Río de la Jonquera. Aula de Teatre L’Aula de Teatre de Figueres, és l’escola de teatre de la ciutat gestionada per la Federació Arts Escèniques Figueres sense ànim de lucre, que rep el suport de l’Ajuntament de Figueres. El Pla docent de l’Aula de teatre psoa el focus en l'educació en valors i l’acompanyament de l’alumnat en l’aprenentatge i desenvolupament de les habilitats expressives i comunicatives. Les classes es realitzen en els equipaments del Teatre Jardí. A banda dels cursos regulars, l’Aula realitza projectes educatius entorn al teatre i les arts escèniques a diferents sctors de la ciutat i la comparca amb la finalitat d’apropoar les arts escèniques i generar cohesió social a través de la cultura.