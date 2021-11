La compositora Helena Cánovas Parés ha rebut aquest dimarts en una cerimònia organitzada al Museu d’Art Contemporani de Barcelona el premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera & Dance. Convocat per la Fundació Castell de Peralada, el guardó en aquesta segona edició anava dirigit a joves compositors d’òpera. Dotat amb 30.000 euros en concepte d’encàrrec d’una nova òpera de butxaca, es presentarà durant l’edició del Festival Castell de Peralada 2024 i, posteriorment, dins el marc de les programacions del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i del Teatro Real de Madrid, com a coproductors de l’obra.

Instituït el 2019 amb la missió de donar suport a la creació dels artistes emergents en els camps de la dansa i l’òpera, el Carmen Mateu Young Artist European Award és un premi multidisciplinari de segell particular que s’atorga anualment alternant les dues categories principals del Festival Castell de Peralada, a la vegada que també pretén perpetuar la memòria i el llegat de Carmen Mateu, mecenes i alma mater del festival empordanès.

Isabel Suqué Mateu, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, durant la seva intervenció ha manifestat que amb aquest premi "homenatgem la memòria i el llegat d’una entusiasta mecenes cultural, però també es la continuïtat d’un projecte familiar que defensa l’art com a generador de diàleg a la nostra societat” i ha afegit que "tot i que els darrers mesos no han estat fàcils pel sector, hem treballat des de la convicció que ara més mai no es poden deixar de costat projectes que com aquest, contribueixen a l’ascens d’una carrera professional d’un jove artista”.

La segona edició d’aquest premi que va obrir el període de recepció de candidatures del 27 de novembre de 2020 al 28 de febrer de 2021, va comptar amb un jurat de renom format per la compositora i Premi Nacional de Música 2020, Raquel García-Tomás; Joan Matabosch, director artístic del Teatro Real de Madrid; el director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, director honorari de l’Orquestra Nacional d’Espanya i Premi Nacional de Música 1999, Josep Pons; i la compositora i soprano mexicana, Premi de Música de la Ciutat de Munic (Landeshauptstadt München), Diana Syrse.

El jurat, va distingir Helena Cánovas d’entre 39 candidatures de 15 països, posant en valor la seva capacitat de generar un llenguatge compositiu original amb veu pròpia en l’òpera i específicament en la relació amb la música i el text, així com la seva visió escènica i teatral. També se’n va valorar el talent excepcional i un clar potencial amb un plantejament caracteritzat per la seva sensibilitat, frescor, compromís i carisma, considerant que en un futur, la seva manera de compondre es pot convertir en una veu important i de pes al món de l’òpera.

Helena Cánovas Parés

Nascuda a Tona (Barcelona) el 1994, Helena Cánovas Parés resideix a Colònia (Alemanya), on està cursant la seva formació. Recentment ha finalitzat l’òpera Das Mädchen-All days for future, encàrrec pel Theater Bielefeld i des de 2020, és directora artística del AvantGarden Festival (Liedberg, Alemanya). Durant el seu discurs, Cánovas ha celebrat el fet que aquest premi hagi volgut apostar pel futur: “Un premi creat per invertir en idees i en somnis. Estic agraïda als que creuen en créixer i donen oportunitats a persones com jo sabent que serà una aventura i sabent que potser les coses no sortiran com un s’espera” i ha afegit “estic contenta amb les coses que he pogut aconseguir i estic terriblement eufòrica de que avui celebrem que m’han concedit un premi, però el que està més present en el meu dia a dia és tot allò que vindrà. No el guardó en sí, sinó l’òpera. Tot el que vull fer i tot el que vull aprendre. Les vegades que encara m’equivocaré. Tot el que hi ha encara per fer”.

Helena Cánovas ha rebut en mans d’Isabel Suqué Mateu la peça escultòrica creada per l’artista Santi Moix, inspirada en la flor de la camèlia en record de Carmen Mateu, i confeccionada per la joieria creativa Bagués Masriera. Un cop realitzat el lliurament, la compositora ha conversat amb Raquel García-Tomás sobre l’estil de composició, trajectòria professional de la jove compositora, els reptes per als joves compositors i també sobre la nova composició que veurà la llum dins el marc del Festival Castell de Peralada .

Sobre l’obra, que es preveu que sigui un diàleg entre èpoques, haurà de preveure un nombre de solistes d’entre dos i cinc veus i una plantilla instrumental d’entre tres i set músics, d’acord amb la direcció del Festival Castell de Peralada. Cánovas ha explicat que visita sovint la història, la societat i els costums com a temàtiques a les seves obres però que se li fa estrany parlar a vegades d’aquests aspectes en un país que no és el seu. Per això, va començar a fer recerca entorn textos ja existents que podria utilitzar o que li facilitessin un context, una narració. “Buscant vaig sentir la necessitat de voler descobrir per mi mateixa però també descobrir al públic alguna joia perduda” i és així com comença a buscar activament el treball de dramaturgues i escriptores fins arribar a descobrir la Condesa de San Luis”. Però no només es fixa en aquest personatge, sinó que descobreix també un grup molt interesant de dones que van escriure textos teatrals a Espanya al voltant dels anys 20-30 del segle passat. “Quan llegia sobre elles creixia una fantasia pròpia de com serien aquestes dones, de com es relacionarien, com parlaven, quins llocs visitaven. Paral·lelament es va quedar un títol de la Condesa de San Luis en el meu imaginari “Don Juan no existe”. Cánovas encara no ha pogut arribar al text que sembla haver desaparegut però ja es sent profundament connectada amb aquestes dones i aquest text ja existeix al seu imaginari. Un text que tot i encara no tenir llibretista, ja s’està convertint en òpera, “l’òpera que vull realitzar versa sobre “Don Juan no existe” però també versa sobre la Condesa de San Luis i totes aquestes escriptores, i sobre això d’existir i desaparèixer, de ser una presència en la ficció com “Don Juan” o ser una presencia a Internet com la comtessa, que sembla haver-se esfumat tot sobre ella menys el seu article a la Wikipedia”.

Durant la cerimònia de lliurament, el Leos Quartet i el baríton Ferran Albrich han estrenat Amarga Once Again una nova composició d’Helena Cánovas que ella mateixa defineix com “un procés de reciclatge a partir d’una peça antiga on compondre no és només pensar notes i ritme".

Amb aquest premi, la Fundació Castell de Peralada i el Festival Castell de Peralada han renovat el seu compromís amb la nova creació, des d’on molts compositors, alguns també presents en acte com Alberto García Demestres – Medalla d’Honor del Festival Castell de Peralada amb qui Helena Cánovas impartirà també una tutoria-, Joan Magrané, Albert Guinovart, Agustí Charles, el francès Philippe Fénelon, han trobat a Peralada un espai de llibertat creativa i musical. A l’acte també hi han assistit Alex Ollé i Carlus Padrissa de La Fura del Baus, els directors Francesc Prat i Dani Espasa, així com el contratenor Xavier Sabata.

L’acte ha comptat també amb la intervenció de Paul Dujardin, vicepresident de l’European Festivals Association, qui ha lloat l’esperit de creació i de suport al jove talent de la Fundació i Festival Castell de Peralada. Tanmateix, Oriol Aguilà, director del Festival Castell de Peralada, ha manifestat la necessitat que tenen el joves d’aconseguir oportunitats i ha afirmat que aquest premi neix amb la vocació de transformar i “fer possible l’impossible, fer possibles els somnis”.

Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance

El Premi Europeu Carmen Mateu a Joves Artistes, Òpera i Dansa, convocat per la Fundació Castell de Peralada, va néixer amb l’objectiu de perpetuar la memòria de Carmen Mateu reconeixent la trajectòria de joves artistes en les disciplines d'òpera i dansa, contribuint a desenvolupar la seva carrera, i a l'impuls i prestigi de tals disciplines en l'àmbit europeu, entenent per Europa aquells països membres de Consell d'Europa.

A partir del projecte del Festival Castell de Peralada, iniciat per Carmen Mateu fa 35 anys, i amb el seu mateix esperit, es constitueix aquest guardó, amb la vocació de ser líder i referent cultural en el suport a la creació en aquests àmbits, a la vegada que apel·la als valors fundacionals del Festival marcats per la seva fundadora, Carmen Mateu, i la seva família. El guardó, que s'atorgarà anualment alternant les seves dues categories principals, es va dedicar a la dansa millor ballarí/a en la seva primera edició.

La primera edició del premi dedicada ala dansa en la categoria de millor ballarí/na de clàssic o neoclàssic va distingir a Maria Khoreva, primera solista del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg.