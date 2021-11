WunderKammer arriba als cinc anys de vida i ho fa publicant, per primer cop al castellà, El caso de la fotografía de espíritus d’Arthur Conan Doyle, fanàtic espiritista i pare d’un de Sherlock Holmes. El volum s’articula com una apassionant investigació que encapçala Conan Doyle per rastrejar l’autenticitat del cercle espiritista de Crew que el 1922 va ser acusat de frau per la Societat d’Investigació Psíquica Britànica. El llibre inclou reproduccions de les fotografies de «fantasmes» originals i es complementa amb testimonis reals de l’època, així com un assaig sobre la naturalesa psíquica de l’espiritisme, que tant interessava a l’autor, i la seva relació amb la psicoanàlisi i l’escriptura automàtica.

L’editora Elisabet Riera veu aquest llibre com «el cercle perfecte» que enllaça amb aquell primer que va encetar l’aventura de WunderKammer, Lo que dicen las mesas parlantes de Víctor Hugo. Ara el fons ja disposa de trenta-tres títols i tres col·leccions que es distribueixen, a banda del territori espanyol, a l’Argentina, Mèxic i Colòmbia. Rere tot s’amaga el treball incansable de Riera qui, tota sola, ha alçat i consolidat un segell amb una forta personalitat que ha convençut a la crítica i enamorat als lectors. El repte, per ella, «és seguir aquest camí» i s’ha fixat la idea de provar, també, d’editar algun llibre en català el 2022.