Jordi Sanjuan és l'autor de Catalunya comarca a comarca (Cossetània Edicions), un curiós atles il·lustrat de Catalunya. Un recorregut minuciós per totes les comarques del territori on pobles, fauna, tradicions i gastronomia hi tenen cabuda. Un viatge pel nostre territori i la nostra cultura amb 44 mapes il·lustrats.

Al mapa de l'Alt Empordà destaca la gastronomia, com el suquet de peix, les anxoves de l'Escala o els brunyols; els llocs emblemàtics com el Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà o les ruïnes d'Empúries; l'arquitectura medieval i les àmplies zones rurals; així com les activitats esportives que es poden fer.

Jordi Sanjuan

Jordi Sanjuan (Mollet del Vallès, 1959) va iniciar estudis d’enginyeria industrial però els va deixar per dedicar-se al negoci familiar. Al tancar el negoci va decidir dedicar-se al dibuix i la pintura, i ha col·laborat il·lustrant llibres per a RZbooks (Xina) i en projectes de Tottoristudio. Catalunya comarca a comarca és el seu primer llibre personal.