Daniel Vivern i Lladó ha sigut el guanyador del primer Premi Pere Calders d’Assaig Periodístic de Llançà, celebrat el passat dimecres dia 21 de juliol, a la sala d’actes de La Casa de Cultura de Llançà. La intenció del guardó, dotat de 6.000 euros i un trofeu commemoratiu, és contribuir i generar unes bones condicions per als creadors i donar a les seves obres una bona difusió.

A l’acte hi van assistir els representants polítics de l’Ajuntament de Llançà, la família Pere Calders i l’Editorial Comanegra entre d’altres. El premi ha estat convocat per l’Ajuntament de Llançà, per mitjà de la Regidoria de Cultura en col·laboració amb l’editorial Comanegra.