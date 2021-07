El Festival Fastt tanca l’edició d’enguany superant la xifra de 500 espectadors, que han passat tant pels espectacles del FASTT de Nit com pel FASTT de Dia. Mentre que els espectacles d’Els Galindos i de Sixto Paz van esgotar les entrades disponibles, la resta de propostes van vendre el 70% de les localitats. La directora del Festival Fastt, Rebecca Alabert, explica que “malgrat les restriccions de la Covid-19, l’edició d’enguany ha complert expectatives, donant protagonisme als sis pobles que han acollit el festival”.

Les obres que s’han realitzat a Siurana, Vilaür, Vilamacolum, Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs i Sant Mori han rebut espectadors de les Comarques Gironines. Més de la meitat descobrien el festival d’arts escèniques per primera vegada i una cinquantena han assistit a dues o més propostes. “Estem contentes perquè molts espectadors han descobert el festival i els micropobles que l’acullen”, explica Alabert, que valora molt positivament la implicació dels veïns i veïnes dels pobles que no només han gaudit dels espectacles sinó que “s’han fet seu el festival”

La proposta diürna que ha portat a escena una peça d’elaboració pròpia, fruit del treball del Colectivo Lamajara amb una quinzena de persones, ha creat un ambient íntim que ha propiciat el treball amb xarxa de tots els micropobles tant a dalt de l’escenari com a baix.

El festival

El Fastt va néixer el 2013 a l’era del Mas Gironí (Garrigàs) i, fins al 2017, es va consolidar amb una proposta de nits d’estiu amb teatre i sopar a la fresca. Després de l’èxit de les primeres cinc edicions, el festival va fer una aturada de dos anys per replantejar el projecte, que es va reestrenar l’any 2020 en una conjuntura delicada a causa a les restriccions de la pandèmia de la Covid-19.

El nou FASTT incorpora el concepte de territori -la darrera T- i es converteix així en una proposta d’arts escèniques que es desenvolupa en xarxa per diferents micropobles de la comarca amb la voluntat d’esborrar límits administratius i presentar la comarca com un territori conjunt, tot situant-lo en el mapa cultural de les Comarques Gironines. El projecte aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament del teatre a les zones rurals, creant un teixit col·laboratiu entre micropobles.

A banda dels Ajuntaments de Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum i Vilaür, el FASTT també compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.