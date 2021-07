Els Vespres Musicals de Vilafant proposen un concert solidari de Gospel Tramun Cor, el vespre del 10 de juliol, a partir de dos quarts de deu de la nit a Palol Sabaldòria (Vilafant). Els diners recollits seran per l'Associació Espanyola contra el Càncer, i el cost és de 10€.

Aquesta iniciativa de concerts va començar ahir, 9 de juliol, amb la proposta musical de Roger Mas que va donar el tret de sortida al primer dels quatre concerts que es faran els divendres, amb l'excepció del concert solidari, del mes de juliol al municipi vilafantenc.

L'artista Roger Mas va reunir aproximadament unes 200 persones que van compartir més que la seva música: l'espai, l'ambient i la companyia. L'emplaçament de Palol Sabaldòria va permetre mantenir l'aforament i les distàncies de seguretat exigides per la pandèmia.

Com a novetat d'aquest any, els joves de la Revolució Jove de Vilafant tenen un bar on serveixen entrepans freds i begudes des d'una hora abans del concert i fins una hora després. Un dels integrants de la Revolució Jove, Víctor Grau, assegura que la primera nit dels Vespres Musicals "va ser tot un èxit". Amb els diners recaptats, es faran activitats per als joves del poble.

Gràcies als joves de la Revolució Jove podem gaudir d'entrepans freds i begudes mentre escoltem la música dels vespres musicals 2021.

Així doncs, amb la proposta de l'Ajuntament de Vilafant, es gaudeix d'un lloc com Palol Sabaldòria, del qual s'aprofita el jardí i la masia per tal de ser il·luminada.