Joel Riu transforma tres sarsueles catalanes en un musical de petit format

Ja fa un temps que el músic i compositor de Vilafant, Joel Riu, col·labora amb la jove companyia Epidèmia Teatre. Amb ells ha donat forma als musicals de petit format Bed&Breakfast i 9to5. Des d'aquest dimecres passat se li suma una nova proposta, Mistela Candela Sarsuela, dirigida per Gemma Sangerman, que just acaben d'estrenar al Teatre Maldà de Barcelona i on restarà en cartell fins al 9 de maig.

En aquesta ocasió, Joel Riu ha tingut el repte de transformar tres sarsueles clàssiques –'El punt de les dones' (1864) i 'Si us plau per força' (1866), de Serafí Pitarra, i 'La gran sastressa de Midalvent' (1870), d'Eduard Vidal i Valenciano, una paròdia de 'La gran duquesa de Gerolstein' d'Offenbach– per donar-los un aire totalment contemporani. «He agafat la melodia de les tres i les he adaptat», explica tot matisant que, «malgrat que tenen aires de sarsuela, musicalment està tot modernitzat i inclou diferents estils».

En afrontar el repte, el primer escull que va tenir Joel Riu va ser localitzar les tres partitures. Abans d'aterrar a la seu de la SGAE, on va localitzar la darrera, va recórrer totes les biblioteques de Barcelona i de les universitats. El següent pas va ser «mantenir aquest aire de sarsuela, però que sorprengués». Això, doncs, el va portar a generar una obra totalment nova. «Harmònicament està feta a partir d'aquelles melodies, però s'ha creat música nova, pràcticament», comenta Riu que, com en els anteriors musicals, també apareix a l'escenari interpretant-les al piano i acompanyant les veus dels actors –Aida Llop, Mireia Lorente-Picó, Lluís Oliver i Joan Sáez– que integren Epidèmia Teatre.

A 'Mistela Candela Sarsuela', la jove companyia, nascuda l'any 2016 per alumnes de teatre musical de l'Institut del Teatre, «ha unificat els personatges», tots ells bevedors de mistela. Tota l'acció d'aquesta «sarsuela d'embolics» se succeeix entre les parets d'una sastreria on es troben Corina esperant el seu príncep blau; la seva mare que espera que la nena es casi amb don Mateu, antic conegut de la sastressa qui, a la vegada, s'encaterina de Titus. L'obra confronta l'espectador amb diferents temàtiques que, malgrat ser plantejades a mitjans del segle XIX, ressonen ara amb gran actualitat. És el cas del rol de la dona dins la societat, la jerarquia a les feines o els problemes laborals.

Recuperar patrimoni cultural

Com explica Joel Riu, qui s'encarrega de la direcció musical, la voluntat principal del muntatge és «recuperar patrimoni musical i cultural català» reinterpretant-lo i, fins i tot, reescrivint-lo. En aquesta ocasió, per ell ha suposat un pas endavant respecte als anteriors muntatges creats amb la companyia. Si a 'Bed&Breakfast' li va caldre adaptar la música dels Amics de les Arts a una obra ja muntada, a '9to5' va fer principalment de director musical, perquè la música era de Dolly Parton. En el cas de 'Mistela Candela Sarsuela', però, ha estat crear temes nous, «una aventura partint quasi de zero», reflexiona.

El músic de Vilafant ho valora com un projecte «molt més creatiu» que els anteriors i que sempre aporta coses positives. En aquests temps que els aforaments són molt reduïts, així com els pressupostos dels teatres, els musicals de petit format com aquests s'han sabut fer un lloc dins l'escena barcelonina. «Ara és l'únic que es pot fer», conclou Riu.