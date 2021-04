L'Arxiu Municipal de Roses presenta el "Document del Mes" d'abril

L'Arxiu Municipal de Roses (AMR) presenta aquest abril a través del seu apartat web "El document del mes", un document pertanyent a Carbòniques Ferrer consistent en el contracte de concessió d'embotellament i venda de productes Crush a favor de Gaietà Ferrer per al període d'un any.

El document data del 10 de juliol de 1929, dia en què es va signar el contracte número 10 emès per Orange Crush, SAE, de Barcelona, per concedir la llicència i el dret d'embotellament i venda dels seus productes a Cayetano Ferrer durant el període d'un any i renovable anualment si ambdues parts hi estaven d'acord. La llicència establia que l'empresa regentada pels Ferrer podia utilitzar les ampolles, taps i altres materials de Crush a les localitats de Roses, Castelló d'Empúries, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Sant Pere Pescador, l'Armentera, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà i Garriguella.

El conveni per a l'embotellament es regia per les instruccions i fórmules que establia la companyia per a la preparació i fabricació del xarop simple i la solució d'àcid cítric, xarops preparats, begudes acabades i rentat d'ampolles. En aquest sentit, els Ferrer havien d'enviar mostres de begudes als laboratoris de la concessionària per comprovar si se seguien els criteris establerts a la fórmula patentada per la marca. Cayetano Ferrer es comprometia a no vendre ni fabricar ni propagar begudes anàlogues als productes Crush per potenciar l'expansió d'aquest refresc d'origen nord-americà. Per la seva banda, l'empresa es comprometia a subministrar, a 108 pessetes cada garrafó, de quatre litres de producte.