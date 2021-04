Arquitectes i artistes exploren la frontera cercant noves narratives, a Colera

La galeria Horizon de Colera ha acollit en residència els artistes i arquitectes Odysseas Yannikouris i Alessandra Monarcha, dins un programa de la Maison de l'Architecture Occitanie Pyrénées inclòs a Résidences d'architectes del Reseau des Maisons de l'Architecture, i amb el suport de La Caisse des Dépôts. L'objectiu era inventar noves narracions en un territori desconegut i explorar el paisatge de la frontera.

Els creadors han proposat intervencions senzilles però gairebé «preparades». Així, acompanyats de la fotògrafa Claire Lavabre, proposaren una nova narrativa de la conjuntura dels mons en tres actes: una exposició a l'Horizon de fotografies de Lavabre, un atles per convidar els turistes a descobrir una part menys coneguda de la costa turística i un acte de la construcció, com una invitació a cuidar col·lectivament un edifici existent. Amb la residència, diuen, s'obre un nou espai públic a tothom, «un lloc de bellesa per percebre i protegir, en un lloc que ja no és de separació sinó de reconnexió».





Et pot interessar El Consell reflexiona sobre la perspectiva intercultural en la intervenció social .

La proposta va aplegar diferents persones interessades. Foto: Galeria Horizon