José Antonio Donaire presenta «La síndrome del Dr. Strangelove» a l'Escala

Un filòsof vigorèxic, un traductor atrapat a la cabina, un agent funerari que visita furtivament els hospitals o uns siamesos sobrevinguts són alguns dels personatges que apareixen a la novel·la La síndrome del Dr. Strangelove. Es tracta de la darrera proposta literària de José Antonio Donaire que visita aquest dissabte a les set de la tarda l'Escala, concretament l'Alfolí de la Sal, per presentar-la. Diumenge, a les 12 del migdia, ho fa al Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell al costat de J. M. Fonalleras.

Aquest recull de contes de Donaire és un joc de miralls que dilueix els límits entre la realitat i la ficció, on els protagonistes vaguen per un escenari de l'absurd a la recerca d'una identitat perduda. Publicat per Columna, aquest llibre no defraudarà als seguidors de Donaire, ja que s'insereix amb solvència dins la millor tradició contista de la literatura catalana.