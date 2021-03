La Biblioteca de Figueres reprèn l'activitat cultural presencial

Després de quatre llargs mesos, el passat divendres 5 de març el Procicat autoritzava que a partir del 8 de març les Biblioteques poguessin reprendre l'activitat cultural presencial. Així, tornen a la Biblioteca de Figueres les hores del conte, les presentacions de llibres, les visites escolars i les trobades dels clubs de lectura.



Per descomptat, caldrà continuar observant mesures com l'aforament limitat al 50 % -24 persones en el cas de la sala d'actes de la biblioteca- , l'ús obligatori de mascareta, rentat de mans i respectar la distància de seguretat. Així mateix, per assistir a qualsevol acte és imprescindible reservar plaça trucant al telèfon de la biblioteca 972 677 084.



Properes activitats previstes

Presentacions de llibres

Reflexions i poemes d'un jove artista de K.P. Kavafis



Dimecres 17 de març

19 hores

Presentació a càrrec del poeta Esteve Sala, amb la presència d'Eusebi Ayensa.

La casa dels avis de Vicenç Villatoro



Dijous 18 de març

19 hores

Sala d'actes de la biblioteca

Presentació a càrrec d'Alfons Romero amb la participació de l'autor

Contes per a nadons (-3 anys)

Dins del cor - Ada Cusidó



Divendres 26 de març

A les 16.30 i a les 18 hores

Hora del conte (+ 3 anys)

Vers per on - Contes en Sol Major